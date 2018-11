Foot Ligue 2 : la Berrichonne ramène 3 bons points de Lens

RC Lens : 0 / La Berrichonne Châteauroux : 1. Examen de passage réussi pour Nicolas Usaï en déplacement avec ses troupes berrichonnes,. Ce samedi après-midi, à Lens, la Berri a remporté son premier succès de la saison à l’extérieur. Un résultat qui devrait ravir les dirigeants et les conforter dans leur choix d’homme fort du banc de touche.

Face à des Lensois qui briguaient tout simplement la première place du classement à l’issue du match, les Castelroussins ont laissé la possession de la balle à leurs hôtes. Une méthode qui s’est avérée efficace puisque, en nombre de tirs cadrés, les deux équipes ont fait jeu égal à 3 partout alors que Lens avait tiré onze fois et La Berri six fois seulement. Pour une fois, avec un but, l’efficacité était conforme au standing indrien. Surtout que, après 13 journées, le buteur de Châteauroux est le premier joueur adverse à inscrire un but sur la pelouse du stade Bollaert depuis le début de la saison. Désormais, les Berrichons pointent à la 12e place du classement avec cinq points d’avance sur le barragiste l’AJ Auxerre. La visite du FC Metz, le leader de la Ligue 2, sur la pelouse de Gaston-Petit vendredi prochain peut définitivement valider le technicien Usaï… ou pas.