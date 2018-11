Le trompettiste Roy Hargrove était passé par Orléans

La scène de feu Orléans Jazz l’avait accueilli le 1° juillet 2011 avec son quintet, le trompettiste Roy Hargrove est décédé ce 2 novembre a-t-on appris par un communiqué sur sa page Facebook.

“C’est avec le cœur gros que nous annonçons le décès du grand Roy Anthony Hargrove, âgé de 49 ans, à New York la nuit dernière d’un arrêt cardiaque dû aux complications de son courageux combat contre sa maladie rénale, selon son directeur de longue date, Larry Clothier. .

L’un des musiciens les plus respectés et les plus aimés de notre communauté new-yorkaise et du monde entier, l’innovant trompettiste aux multiples récompenses Grammy Award était réputé pour son feu et sa fureur débordants autant que pour ses magnifiques ballades poétiques. À maintes reprises, sa création attestait et sanctifiait son profond amour pour la musique. Son timbre désintéressé couvrait le front de mer de tous les paysages musicaux. Possédant sa musique, son son, Roy a inspiré des générations de musiciens. Il était un inventeur de style.

Il laisse dans le deuil son épouse Aida, sa fille Kamala, sa mère Jacklyn et son frère Brian.”

Le trompettiste américain Roy Hargrove, fréquent visiteur des festivals de jazz européens avait percé très jeune, à la fin des années 1980, devenant l’un des chefs de file du mouvement néo-bop, une forme de jazz très rythmé qui a notamment influencé le R&B et le hip-hop. Il avait remporté au cours de sa carrière deux Grammys, en 1998 et 2003, notamment pour une collaboration avec le pianiste Herbie Hancock. Sa composition “Strasbourg-Saint-Denis” est l’un de ses titres les plus connus.

Pour l’anecdote, Jean Louis Derenne et Pierre Richard, nos deux spécialistes orléanais de O’Jazz, avaient rencontré Roy Hargrove à New York lors d’un voyage en 2007, et Pierre Richard décida de faire le portrait de l’artiste pour sa venue au festival Orléans Jazz 2011. Le portrait au pastel fut exposé sur le stand de France Bleu au Campo Santo, et Roy Hargrove, très honoré, posa devant l’œuvre de Pierre Richard qui, voulant saluer son modèle, fut d’abord repoussé par un service d’ordre un peu trop vigilant avant de laisser Pierre Richard discuter avec Roy Hargrove…(merci Jean Louis et Jean François Grossin pour la photo).

GP