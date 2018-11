Maurice Genevoix bientôt au Panthéon

Alors que dans les années 80, il fut question d’honorer l’écrivain et académicien loirétain en donnant son nom au Théâtre d’Orléans, c’est aujourd’hui le président de la République qui souhaite faire entrer Maurice Genevoix au Panthéon. Cette proposition, qui doit être acceptée par la famille de l’écrivain, (ce qui fut refusé par la famille d’un autre auteur orléanais, Charles Péguy, proposé à l’entrée au Panthéon par De Gaulle), s’inscrit dans l’esprit d’Emmanuel Macron, dans la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18.

C’est donc plus l’auteur des textes de guerre du lieutenant Genevoix écrits du front, comme “Les Eparges” (dont une partie fut censurée en son temps) et d’autres récits qu’il écrivit malgré ses blessures, regroupés ensuite dans le livre intitulé “Ceux de 14”, qui sont mis en avant par cette proposition, même si le nom de Maurice Genevoix reste lié à son œuvre romanesque dont son roman solognot “Raboliot” est le plus connu du public (Prix Goncourt 1925).

Rappelons que, comme sous Napoléon 1°, l’entrée au Panthéon est une prérogative exclusivement présidentielle sous la Vième République, et que seuls deux écrivains sont entrées au Panthéon au XXe siècle (Emile Zola et André Malraux, la famille d’Albert Camus ayant refusé) et un au XXIe siècle: Alexandre Dumas.