Panne électrique aux Aubrais et Saint-Pierre-des-Corps : quasiment aucun train dans la région

Usagers du train e bout du tunnel n’est pas encore pour aujourd’hui : une double panne (double peine ?) électrique paralyse tout le trafic en région Centre-Val de Loire mardi 6 novembre. Pratiquement aucun train ne circule sur les lignes Paris-Orléans-Tours, Paris-Orléans-Vierzon-Châteauroux, Paris-Orléans-Vierzon-Bourges-Montluçon. Il est prudent de se renseigner avant d’espérer rejoindre une gare et voyager. Le site TER Centre-Val de Loire donne quelques informations, et le compte Twitter TER Centre Trafic (@TERCentreTrafic) également, au compte-gouttes. Aucune estimation fiable de reprise normale du trafic n’est à cette heure (9h15) possible.