Les Américains à Cheverny : La Fayette, nous voilà !

Une exposition à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918 en hommage à la présence des soldats américains à Cheverny se déroule au château jusqu’au 30 novembre. Il est encore temps de la voir, à l’aube d’un week-end commémoratif de la fin de la Grande Guerre 14-18.

C’est un joli diplôme dans un couloir, il est discret et personne ne le remarque vraiment. Pourtant il est le témoin d’un lien particulier entre la famille Hurault de Vibraye et l’Amérique. C’est un diplôme des Cincinnati remis à l’un des ancêtres des actuels propriétaires, qui, officier du Roi partit à l’aventure rejoindre le marquis de Lafayette. Il témoigne de la fraternité entre ces officiers américains et français qui combattirent ensemble pour la Liberté et le Droit.

C’est en souvenir de cette amitié fondatrice que l’Amérique vint en renfort en 1917 pour aider la France à vaincre. Il existait un camp américain à Cour-Cheverny qui regroupait les transmissions du corps expéditionnaire américain. Les soldats venaient s’y entrainer avant de monter au front. Et la marquise de Vibraye mis les petits plats dans les grands pour y recevoir dignement les officiers américains :

Il y a là une belle histoire à raconter que je vous propose dans le cadre d’une exposition temporaire dans la salle des trophées. Cette exposition est composée de panneaux illustrés de photos et de textes et d’objets et d’uniformes américains de la période, peut-être sous-forme d’une saynète ou deux. Certains objets pourraient être manipulés notamment par les enfants.