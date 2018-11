François de Rugy ministre de la Transition écologique en visite à Escrennes (Loiret) vendredi 9 novembre

Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy, qui a succédé à Nicolas Hulot fin août dernier, viendra inaugurer l’unité de méthanisation de Beauce Gâtinais Biogaz, à Escrennes (Loiret) vendredi 9 novembre prochain à partir de 14h.

L’unité de méthanisation de Beauce Gâtinais Biogaz produit du biométhane à partir de céréales, de déchets des industries agro-alimentaires locales et d’effluents d’élevage. Sa production représentera annuellement l’équivalent de la consommation en eau chaude sanitaire et chauffage d’environ 1750 foyers. Fruit d’un investissement de 1,25 million d’euros de l’État par l’intermédiaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ce projet mobilise conjointement les agriculteurs locaux, l’opérateur énergétique ENGIE et les pouvoirs publics, et s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement de développer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique afin d’atteindre la neutralité carbone.