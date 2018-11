Orléans: un cycle de conférences de Serge Legat consacré à la peinture allemande

C’est à guichet fermé que le conférencier et historien de l’art Serge Legat a entrepris son nouveau cycle de quatre conférences au musée des Beaux Arts d’Orléans consacré à une peinture mal connue en France: la peinture allemande. Toujours passionnant et parfaitement illustré et documenté, Serge Legat a posé les bases de l’histoire de la peinture allemande parcourant la période allant du XIVe au XVIe siècle, du gothique tardif à la peinture de Lucas Cranach, peintre officiel des Électeurs de Saxe, largement influencé par la réforme luthérienne autorisant une nouvelle représentation de la nudité .

Et bien sûr une large part de la conférence fut consacrée à l’œuvre exceptionnelle de Mathias Grünewald, le rétable d’Issenheim, chef d’œuvre du XVIe siècle aujourd’hui au musée de Colmar, destiné à “soulager”la peine des malades incurables du feu de la Saint Antoine, le conférencier illustrant dans le détail le “vérisme” de cette œuvre aux multiples tableaux qui, au delà du réalisme, peint une vision quasi “expressionniste” avant l’heure, de la crucifixion.

Prochaine conférence de Serge Legat:

le 5 décembre: La Peinture Allemande : L’apogée de la Renaissance germanique

