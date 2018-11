Itinérances avec Man et Pia au Théâtre d’Orléans

Le performant et passionnant festival Rami de cette année qui a conjugué verbe et musique vient de s’éteindre, mais ses dernières braises continuent de couver aux cimaises de la loggia de la Scène nationale d’Orléans où se tient une remarquable exposition.

Globe-trotteurs traqueurs de matière et de lumières, Man&Pia se sont rencontrés en 1987 aux Arts Appliqués Olivier de Serres à Paris. L’un en design graphique et l’autre en architecture d’intérieur, il se sont raidement trouvés des goûts communs pour les mouvements de la peinture des années 1960, notamment le nouveau réalisme et la figuration narrative.

PiaLoro et ManoLo, la nature et l’urbain

PiaLoro a passé son enfance entre les forêts de l’Île-de-France et les montagnes de Savoie et son attachement pour la nature s’est vite fait ressentir, en particulier son émerveillement pour ce qu’elle nomme les “beautés fractales”, les détails de la nature qui font prendre conscience de la complexité et de la fragilité du vivant.

ManoLo a grandi entre Marseille et Brest, et a toujours été habité par les compositions abstraites qui se révèlent sur les murs des quartiers populaires.

Man et Pia ont créé ensemble un studio de création graphique à Paris en 1991 et se lancent dans l’aventure de l’art contemporain à partir de 2007.

De leurs quatre mains, les deux artistes jouent sur ces deux tableaux que sont la nature et l’urbain. Ce que l’on peut encore contempler quelques jours au Théâtre d’Orléans.