La trahison en politique (par Jean Garrigues)…vaste sujet le 14 novembre à Orléans

Jean Garrigues viendra présenter dans le cadre d'”Amphi de l’actualité” le dernier ouvrage (collectif) qu’il a dirigé sur la trahison politique (La République des traîtres, de 1958 à nos jours chez Tallandier) le mercredi 14 novembre à 18h à la fac de droit d’Orléans.

Vaste sujet auquel s’est attelé le professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Orléans et pensionnaire des plateaux TV qui avait notamment écrit auparavant sur l’homme providentiel. Y a t-il un lien entre les deux comme César a généré Brutus?

Sous la cinquième République, la trahison est souvent l’apanage des Premiers ministres ou d’un ministre d’Etat et l’on pense immédiatement à Sarkozy et Chirac, et au début de la Cinquième à Georges Pompidou qui attendait son heure pour “lâcher” de Gaulle, embourbé dans son référendum sur la décentralisation. Plus près de nous, Emmanuel Macron lorsqu’il était à Bercy a manœuvré sans que François Hollande s’en alerte dans un premier temps, jusqu’à forcer le Président sortant à ne pas se représenter. Traîtres aussi, les ministres démissionnaires, on pense à Nicolas Hulot qui choisit France Inter pour l’annoncer avant d’en a avoir informé le président? Et à Gérard Collomb qui tord le bras de Macron pour s’en retourner à Lyon? Ce qui était quand même pousser le …bouchon Lyonnais assez loin.

Ch.B

