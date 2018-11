L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre en tournée

Créé en 1982 est missionné par la Région Centre depuis 2003 pour la haute qualité d’interprétation dont il fait preuve et composé de soixante-dix musiciens, l’OHRC maintient un niveau d’interprétation quasi professionnel qui en fait la vitrine du savoir-faire des orchestres à vent français. Dirigé par Philippe Ferro depuis 1992, l’orchestre a contribué à la découverte de compositeurs et d’œuvres peu connues du grand public, et à l’enrichissement du répertoire en commandant des œuvres auprès de : Ton That Tiêt, Marc Lys, Alain Louvier, Jean-Christophe Cholet, Philippe Geiss, Nicolas Bacri, Pascal Zavaro, Jean-Pascal Beintus, Richard Dubugnon et prochainement Philippe Hersant. L’OHRC a remporté le 1er Prix International au Concours Eolia Strasbourg 2004 et le 2e Prix Concert Division à Kerkrade en 2005.

Programme « 1918-2018 : Hommage musical »

– Marche du 163e RI Florent SCHMITT (1870-1958)

– ” L’âme du Bidasse ”

interprété sur une reconstitution du violoncelle créé par Maurice Maréchal dans les tranchées

– “Fragments “(concerto pour violoncelle) Roger Boutry

Créé en mai 2017 par l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine

commande labellisée Mission Centenaire 14-18. Soliste: Fabrice Bihan.

– “Fêtes” (Extraits des “Nocturnes”) Claude Debussy (1862-1918)

– “D’un matin de printemps” Lili Boulanger (1893-1918)

– Suite de “Candide”, Leonard Bernstein (1918-1993)