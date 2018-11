AG du Medef 41 : manager à visage humain, une nécessité pour les entreprises

En invitant Élisabeth Moreno, patronne de Lenovo France et chantre du management bienveillant à son assemblée générale du 8 novembre dernier, le MEDEF 41 est conscient que les patrons doivent changer de logiciel s’ils veulent attirer leurs futurs collaborateurs.

« Nous devons passer en mode séduction pour trouver les collaborateurs donc nous manquons. Pour cela, il nous faut remettre de l’humain, du sens et de la reconnaissance dans nos organisations » déclarait Paul Seignolle le président du MEDEF 41 en prélude à l’assemblée générale du mouvement patronal qui revendique 1.200 adhérents représentant 90.000 salariés en Loir-et-Cher.

“Et si on arrêtait de parler de patrons ?” Le thème choisi était donc parfaitement en phase avec cet objectif. C’est la nouvelle égérie du patronat français en personne qui a été choisie pour traiter du sujet. présidente de Lenovo France depuis 2017, Élisabeth Moreno illustre à la fois la réussite d’une femme issue de la diversité (elle est d’origine capverdienne) et l’esprit d’entreprise puisqu’avant d’être choisie par le groupe chinois, N° 1 mondial des ordinateurs, elle fut créatrice d’une entreprise de 30 salariés dans le bâtiment.

« 60 % des salariés se déclarent désengagés dans leur travail ». La dirigeante a d’abord pointé les causes d’un phénomène qui touche tous les pays développés et se traduit par la montée du mal-être au travail (syndromes d’épuisement ou burn-out, de bore-out (ennui) et de brown-out (perte de sens). A l’origine de cela, l’absence d’autonomie, l’absurdité des process, le manque de délégation mais aussi l’arrivée des générations Y, Y et Z pour qui le travail n’est plus la valeur essentielle.

Plaidoyer pour un leadership éthique

Le changement de la posture managériale est donc une ardente nécessitée. Les patrons autoritaires, manageant à la hussarde et regardant leurs troupes de haut depuis leur tour d’ivoire, doivent se « reformater » et se transformer en ce qu’elle nomme des « servant leader », chefs fédérateurs sachant repérer les talents et les faire grandir.

Ce nouveau leader, décrit par l’Américain Robert Greenleaf dès les années 70, doit savoir se mettre au service de « ses équipiers » pour les aider à accomplir l’objectif commun qui est le succès de l’entreprise. Pour cela, il doit être capable de susciter du désir et savoir créer un environnement source de bonheur au travail.

Élisabeth Moreno a insisté sur « l’urgence de remettre du bon sens dans les organisations en promouvant la délégation, la bienveillance, le partage de l’information, et la reconnaissance ». Condition du succès, ce patron « communicant, connecté et collaboratif » doit donner l’exemple et adopter un comportement exemplaire en phase avec les valeurs qu’il promeut. Exit donc les parachutes dorées, les hausses de salaire injustifié ou l’enrichissement indu des actionnaires.

Copieusement applaudie, l’étoile montante du MEDEF a aussi répondu aux questions de quatre patrons. (Cécile Séjourné, directrice commerciale des Laboratoires Chemineau, Pierre-Paul Parodat, directeur industriel de Daher, Patrick Marionneau, PDG d’EMKA électronique et Paul Seignolle, ex dirigeant de Sidamo et actuel président de l’ADA Blois Basket 41) transformés en journalistes l’espace d’une soirée.

Et chacun a bien compris que sous des dehors bienveillants, la Franco-capverdienne ne s’en laisse pas compter. « Je me suis séparé des manageurs qui ne partageaient pas les valeurs de bienveillance et de dialogue en vigueur chez Levono » a-t-elle déclaré en exprimant aussi son refus de la discrimination positive si la personne ne possède pas les compétences requises pas le poste. Un sacré caractère cette Mme Moreno !

J-L. Vezon