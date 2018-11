Le livre sur le peintre Gélis disponible à la galerie L’Art Ancien (Orléans)

Présenté du 26 octobre au 4 novembre à la galerie Le Garage d’Orléans lors d’une belle rétrospective de sérigraphies et de lithographies du peintre orléanais Daniel Gélis, rendez-vous organisé de main de maître et avec attention par le galeriste et sérigraphe Michel Dubois, son ami de longue date, l’ouvrage “Par Gélis par délices et merveilles”, écrit par Jean-Dominique Burtin et portant en couverture un détail de la toile “Trois beaux oiseaux de paradis” en hommage à Maurice Ravel, est à présent disponible à la galerie orléanaise L’Art Ancien que dirige Philippe Vasseur.

Ce dernier, qui a témoigné dans la publication et qui présente en permanence des toiles de Gélis, lui ouvrira par ailleurs, en mars prochain, toute sa galerie pour une importante exposition où le peintre, animé par un désir de “retour aux sources”, y développera le thème de la Sologne.

Rappelons que ce livre aux reproductions de belle facture qui entend dérouler le fil rouge d’une vie d’artiste, ouvrage riche de témoignages d’hommes de l’art et d’amis, de textes de journalistes et de propos du maître, a été imprimé par les établissements Corbet et mis en page par David Héraud.