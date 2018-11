Foot Ligue 2 : la Berrichonne trop tendre pour le FC Metz

Berrichonne Châteauroux : 1 / FC Metz : 2. Les joueurs de Nicolas Usaï ont, une fois encore raté le coche sur la pelouse de Gaston-Petit.

Pour tant les choses avaient plutôt bien débuté avec un centre de Barthelmé côté droit qui trouvait la tête de Tounkara à la réception pour battre Oukidja (11e). Et puis, quasiment dans la continuité N’Guette devancait Fofana. Le défenseur Castelroussin retenait l’attaquant messin dans la surface, ou pas… Carton rouge et penalty, la double peine allait être rédhibitoire face à une équipe de Metz qui n’est pas la première venue. Le penalty était transformé par Rivière et le technicien local devait revoir son plan de jeu. Il revenait à à 4-4-1 plus défensif. De fait Châteauroux subissait la domination des visiteurs mais n’hésitait pas à se projeter vers l’avant. Même, avant la pause la Berri parvenait à inquiéter le FC Metz mais ne parvenait pas à conclure. se créant plusieurs solutions intéressantes. C’est tout juste après l’heure de jeu que Metz allait enfoncer le clou. Sur un nouveau corner messin, joué à deux côté gauche, Boulaya frappait à la limité de la surface de réparation. Pillot était sur la trajectoire mais ne poussait que repousser dans les pieds de Niane pour le 1-2 (65e). Si le deuxième but des Messins n’était pas illogique, la soirée n’était décidément pas favorable à La Berri qui voyait, dans un premier temps, un but refusé à Diarra sur un hors-jeu peu évident (81e) et un pénalty non accordé pour une faute hors surface de réparation, ou pas (90e). Malgré beaucoup de courage et d’envie, la Berrichonne n’a pas été récompensée devant un public qui avait retrouvé le chemin du stade avec près de 8.000 spectateurs. Malheureusement cela n’aura pas suffit pour battre un FC Metz taillé pour la remontée en Ligue 1.