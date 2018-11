Moi mon colon celle que je préfère, c’est la guerre de 14-18…

En cas temps de “commémo”, forcément grave et solennelle, peu de place pour l’humour. En ce temps où la bêtise de ceux qui pourchassent le blasphèmes républicain à grand coup d’anathèmes définitifs, rejoint les saloperies des bas du front intégristes religieux qui menacent de mort au Pakistan une jeune femme chrétienne pour une broutille. En nos temps bénis où prononcer le nom de Pétain fait de vous un antisémite et se dresser les cheveux sur la tête des fantassins du politiquement correct., l’humour n’est plus de mise. C’est pourtant toujours l’arme fatale contre les cons. En civil ou en uniforme.

Dans les années 60, Brassens, en ciselant ce hit parade satirique des plus « belles » guerres, nous avait donné la chanson la plus pacifiste et antimilitariste qui soit. La charge la plus belliciste contre tous ces colons, généraux et autres maréchaux qui envoyèrent sans vergogne nos aïeux au… casse-pipe.

Ch.B

La Guerre de 14 – 18

Georges Brassens

Depuis que l’homme écrit l’Histoire

Depuis qu’il bataille à c ur joie

Entre mille et une guerr’ notoires

Si j’étais t’nu de faire un choix

A l’encontre du vieil Homère

Je déclarerais tout de suite

“Moi, mon colon, cell’ que j’préfère,

C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit!”

Est-ce à dire que je méprise

Les nobles guerres de jadis

Que je m’soucie comm’ d’un’cerise

De celle de soixante-dix?

Au contrair’, je la révère

Et lui donne un satisfecit

Mais, mon colon, celle que j’préfère

C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit

Je sais que les guerriers de Sparte

Plantaient pas leurs epées dans l’eau

Que les grognards de Bonaparte

Tiraient pas leur poudre aux moineaux

Leurs faits d’armes sont légendaires

Au garde-à-vous, je les félicite

Mais, mon colon, celle que j’préfère

C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit

Bien sûr, celle de l’an quarante

Ne m’as pas tout à fait déçu

Elle fut longue et massacrante

Et je ne crache pas dessus

Mais à mon sens, elle ne vaut guère

Guèr’ plus qu’un premier accessit

Moi, mon colon, celle que j’ préfère

C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit

Mon but n’est pas de chercher noise

Au guérillas, non, fichtre, non

Guerres saintes, guerres sournoises

Qui n’osent pas dire leur nom,

Chacune a quelque chos’ pour plaire

Chacune a son petit mérite

Mais, mon colon, celle que j’préfère

C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit

Du fond de son sac à malices

Mars va sans doute, à l’occasion

En sortir une, un vrai délice

Qui me fera grosse impression

En attendant je persévère

A dir’ que ma guerr’ favorite

Cell’, mon colon, que j’voudrais faire

C’est la guerr’ de quatorz’-dix-huit

Paroliers : Georges Charles Brassens

Paroles de La Guerre de 14 – 18 © Universal Music Publishing Group