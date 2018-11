Blois : un 11-Novembre au vent du “Terrible”

Les commémorations du centenaire du 11-Novembre en Loir-et-Cher ont vu débarquer les sous-mariniers de la FOST (Force océanique stratégique), une partie des équipages rouge et bleu du SNLE Le Terrible. La veille, Nicolas Perruchot président du Département avait signé officiellement le parrainage de ce bâtiment de la Marine nationale, en présence des deux commandants, Philippe Naudet et Cyrille Pungier. Dimanche à 11h, une prise d’armes se déroulait dans le parc de l’évêché près de l’hôtel de Ville, en présence de nombreux Blésois venus souvent en famille.



« Tout d’un coup, c’est un silence de mort ». Les lettres des poilus, et extraits des écrits de Maurice Genevoix, lus par les enfants de l’école Victor-Hugo du centre-ville de Blois, ont soudain résonnées sous le ciel gris et plombé, entre deux averses, dans le parc de l’évêché jouxtant l’hôtel de Ville et surplombant la Loire. En bas, point de Sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) au port de la Creusille et pourtant, une centaine de cols bleus du “Terrible” accompagnés de leurs officiers sont au garde-à-vous. Ils sont venus commémorer les cérémonies du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, signé dans la clairière de Rethondes à 5h15, et officialisé par une sonnerie au clairon à 11h. Dix minutes avant, le dernier soldat français était tué par une balle ennemie à Vrigne-sur-Meuse, le 1ère classe Augustin Trébuchon, 40 ans, agent de liaison du 415e d’Infanterie, portant un message à son capitaine. Il venait clore la longue liste des 9,7 millions de morts de la Grande Guerre, en attendant d’être rejoint par les 21 millions de blessés, mutilés, qui ne se remettront pour la plupart jamais des atrocités subies.

« La guerre est finie, on reverra nos foyers » écrit encore un autre, lu par la jeune voix d’un élève de l’école voisine. « Ces cérémonies ne sont pas nostalgiques » dira le préfet Jean-Pierre Condemine dans son allocution. « Elles sont les leçons de l’Histoire ». Avant de terminer en citant Apollinaire, mort le 9 novembre des suites de ses blessures : « Hommes de l’avenir, souvenez-vous ». Les élèves des classes Cham ont chanté la Chanson de Craonne, puis déposé des bleuets sous le mât au drapeau français avant d’entonner la Marseillaise reprise par l’assistance.

F.Sabourin