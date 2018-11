Football: faut-il un stade de 12 000 places, la jauge de Ligue 1, à Orléans?

A l’heure où Orléans Métropole va discuter (jeudi) du basculement des compétence sportives des communes vers la métropole, y compris en matière de subventions aux grands clubs (USO foot, Orléans basket, Fleury et Saran en hand-ball), un candidat affirmé à la mairie d’Orléans, Tahar Ben Chaabane, avec sa liste “Réveiller Orléans“, met les pieds dans le plat et demande à ce qu’Orléans se dote d’un stade d’une capacité de 12 000 places, la jauge minimum pour jouer en Ligue 1.

Alors certes, cette proposition tombe un peu mal dans la mesure où l’USO après avoir été sur un petit nuage avec ses six victoires d’affilé en Ligue 2 et une belle cinquième place, vient de perdre deux matches de suite 3-0. Mais rien ne dit qu’un jour l’US Orléans ne se donnera pas les moyens d’avoir un club de Ligue 1. Après tout, des agglomérations moins importantes qu’Orléans, ou identiques, Auxerre, Angers, Reims, Caen… ont, ou ont eu, des équipes en Ligue 1 et les stades qui vont avec,

Comme il parait délicat de construire un équipement commun pour le basket et pour le foot, sauf à imaginer un CoMet dont le toit s’ouvrirait un coup sur un parquet, un coup sur une pelouse (!), ce passage à 12 000 places (capacité actuelle 7 500), nécessiterait un agrandissement du stade de La Source. Rappelons que six millions d’euros ont été nécessaires lors de la mise aux normes de Ligue

2 en 2014. Alors que l’équipe de basket Orléans Loiret basket est en Pro B, elle va bénéficier, en 2021 si tout va bien, d’une grande salle de 10 000 places avec le projet CoMet. La guerre foot-basket aura t-elle lieu à Orléans?

Ch.B

Le communiqué de Tahar Ben Chaabane et de sa future liste “Réveiller Orléans”

“Malgré le manque criant d’ambition de certains élus, Orléans reste une place forte du football français. Le passé de l’USO football est connu de tous et nombreux sont les Orléanais, les habitants de la Métropole et du Loiret à désirer une renaissance en phase avec ce passé.

Depuis plusieurs années, et grâce à l’investissement et l’implication de la direction actuelle, le club a réussi à trouver sa place dans le football professionnel. La qualification de l’USO pour les huitièmes de finale de la coupe de la Ligue montre que le club peut et doit être en mesure d’appartenir, un jour, à l’élite du football français. Pour ce faire et sans interférer dans la gestion du club qui est du ressort de ses dirigeants, l’État et les collectivités locales (mairie d’Orléans, Métropole, Conseil départemental et Région) doivent accompagner et outiller le club pour franchir cette étape vers la Ligue 1. Aussi, nous estimons que la construction d’une enceinte sportive dédiée au football est absolument nécessaire à Orléans.

Pour passer de la proclamation aux actes, la liste « Réveiller Orléans » inscrira formellement et expressément la construction d’un nouveau stade de football de 12.000 places, jauge minimale requise pour évoluer en Ligue 1. Ce projet se fera en concertation avec le club, les supporters et tous les citoyens intéressés. Une réalisation qui répondra aux impératifs écologiques et environnementaux”.