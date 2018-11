43.000 Loir-et-Chériens ont profité de la gratuité à Chaumont/Loire et au Plessis-Sasnières le mois dernier

C’est confirmé : les Loir-et-Chériens sont les meilleurs ambassadeurs de leurs propres richesses patrimoniales, et aiment leur patrimoine. 43.000 d’entre eux (soit environ 1 sur 8) se sont pressés au Domaine de Chaumont-sur-Loire et aux jardins de Plessis-Sasnières, entre le 22 septembre et le 21 octobre pour la 2e année consécutive d’une opération gratuite menée par le Département. Son président Nicolas Perruchot dresse le bilan.

« Quand c’est gratuit, c’est vous le produit » dit-on souvent. Cela n’est donc finalement pas toujours vrai : la gratuité d’entrée du Domaine de Chaumont-sur-Loir et des jardins de Plessis-Sasnières pour les habitants de Loir-et-Cher entre le 22 septembre et le 21 octobre ont montré que c’était bien le patrimoine, le produit phare du département. Et dans l’affectif de ses habitants aussi. 43.000 Loir-et-Chériens, au préalable inscrit sur le site Internet du Conseil départemental, se sont pressés dans les deux sites pendant un mois, battant le record de la première édition en 2017 à Chambord (41.000, chiffre symbolique s’il en est, et qui avait probablement permis au Domaine national de dépasser le million de visiteurs en 2017).

34.000 visiteurs à Chaumont-sur-Loire ; 9.000 entrées aux jardins de Plessis-Sasnières (90 % de la fréquentation annuelle pour ce dernier !). « L’opération commence à porter ses fruits » se félicite le président Nicolas Perruchot, lors d’un bilan face aux médias le 13 novembre, en présence de Chantal Colleu-Dumond directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire (propriété de la Région) et de Guillaume Henrion directeur et propriétaire des jardins de Plessis-Sasnières. Travail d’accueil, mobilisation des équipes dans chaque site, embauches supplémentaires pour les renforcer les week-ends : les deux directeurs/trices des sites sont également très satisfaits. « On a battu des records », explique Chantal Colleu-Dumond, « avec une journée à 8.000 entrées, jusqu’ici le record était de 3.500. C’est important car à Chaumont, quand on vient une fois, on revient toujours. Cela nous a permis de voir des publics qu’on ne voit pas beaucoup habituellement, beaucoup de familles avec enfants, certains visiteurs sont même venus plusieurs fois » se réjouit-elle. « On a été très touchés d’être choisis », explique Guillaume Henrion directeur du Plessis-Sasnières, « majoritairement pour les gens c’était une découverte. On a entendu des commentaires du genre : ah oui, dans le nord, il y a des choses à voir ; au-delà de la Beauce il y a quelque chose »…

Deux autres sites en 2019, conservant l’équilibre nord-sud du département

Conquérir de nouveaux publics : voilà l’intention première de ces opérations « gratuité » pour les Loir-et-Chériens. Il faut préciser qu’avec une moyenne à 15 ou 20 € l’entrée adulte pour les sites en question, et guère moins pour les enfants, l’évènement a de quoi attirer les Loir-et-Chériens qui sont comme beaucoup de Français : serrés au niveau du portefeuille… Le vice-président de la Région Centre-Val de Loire, également maire de Blois Marc Gricourt en a profité pour rappeler l’importance du « Passe culture » à Blois, permettant aux habitants blésois de venir aussi souvent qu’ils le souhaitent en famille et avec des visiteurs étrangers (qui eux paient tarif réduit) à la Maison de la Magie, au château royal ou à la Fondation du Doute.

L’opération sera reconduite l’année prochaine, mais pour l’instant impossible de connaître les deux sites qui seront retenus par le président Perruchot : « il y aura encore un équilibre nord-sud » promet-il, précisant qu’il a « reçu des candidatures, alors qu’on n’a pas lancé d’appel à candidatures… ! ». Réponse aux vœux du Département en janvier prochain.

F.Sabourin

Chaumont-sur-Loire dépasse les 500.000 visiteurs depuis le début de l’année ! Chantal Colleu-Dumond l’a annoncé mardi 13 novembre, elle venait de recevoir le chiffre : sans compter les 34.000 visiteurs de l’opération gratuité de fin septembre et octobre, le Domaine de Chaumont-sur-Loire a d’ors et déjà reçu 492.233 visiteurs à ce jour. Si l’on ajoute les 34.000, la fréquentation dépassera donc en 2018 500.000 visiteurs, au lieu de 437.000 en 2017. Festival des Jardins, expositions permanentes d’art contemporain, expositions temporaires, expositions de photographies à partir du 17 novembre, opération « splendeurs d’automne », etc. : toute l’année il se passe quelque chose dans ce château de la Loire vraiment au bord de la Loire. « Quand on vient à Chaumont une fois, on y revient toujours » dit-elle. « Ça crée le désir ». Et comment… !