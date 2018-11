Grande Guerre: l’hôpital d’Orléans mobilisé

Témoigner de la place tenue par l’institution hospitalière orléanaise pendant la grande guerre 14-18, telle est l’idée autour de laquelle est née la publication et l’édition de ce texte rédigé par l’Association des Amis du Patrimoine Hospitalier Orléanais (APHO), commémorant le centenaire du conflit.

Il y a 100 ans, le monde bascule dans l’horreur…

70 pays belligérants, 10 millions de morts dont 1,4 million pour la France, 20 millions de blessés dont 4,2 millions pour la France… 1,3 milliard d’obus tirés durant le conflit… Les blessés traités dans l’urgence et les hôpitaux de campagne étaient répartis ensuite dans les hôpitaux permanents et temporaires :

– Hôpitaux permanents : le terme regroupe à la fois les hôpitaux militaires et les hôpitaux mixtes. Les Hospices Civils (hôpital général et hôtel-Dieu) sont chacun Hôpital Mixte, l’hôpital n°1.

– Hôpitaux temporaires : Créés dès le début du conflit, ils rassemblent les hôpitaux auxiliaires (HA), les hôpitaux bénévoles (HB), les hôpitaux complémentaires (HC) et les hôpitaux-dépôts de convalescents ainsi que des maisons de convalescence (HD).

Par exemple à Orléans, l’orphelinat Serenne est hôpital temporaire n°26 d’une capacité de 203 lits ; il dépendait directement du service de santé militaire

L’hôpital d’Orléans est hôpital mixte (civil et militaire).

Il est n°1 car hôpital permanent. Des hôpitaux temporaires sont également créés dans la ville dès le début de la guerre (hôpitaux auxiliaires, bénévoles, complémentaires et de convalescence). L’hôpital mixte avait des annexes liées à l’hôpital général : L’annexe du Baron, le couvent du Calvaire et la propriété Landreloup.

En 1914, par un heureux hasard, coïncidant avec le début des hostilités, la capacité en lits de l’hôtel-Dieu passe de 480 lits à 1100 lits. En effet les aliénés ont définitivement quitté les hospices à la date du 8 août 1913 pour rejoindre l’asile départemental de Fleury les Aubrais. Le quartier des aliénés, basé au sud de l’hôpital (8 divisions) comprenait alors 620 lits.

Dès 1913, le pavillon Sabatier (7ème division) était déjà dévolu à l’hôpital militaire. La mobilisation générale est décrétée le 2 août 1914. Comme partout en France, toutes les églises d’Orléans, y compris la chapelle Saint-Charles de l’hôpital, sonnent le tocsin. La France mobilise 8 millions d’hommes, les 2/3 de la population masculine. Les réservistes sont invités à consulter leur livret militaire et rejoindre leur régiment. Orléans n’est pas située dans l’emprise des opérations militaires. C’est une ville de l’arrière, participant aux efforts de guerre et prenant en charge les blessés. Dès le 4 août, la Commission Administrative des hospices civils d’Orléans se réunit afin d’arrêter les dispositions visant à assurer la prise en charge des blessés. Face à cette situation de crise les premières salles affectées aux blessés militaires sont les salles Saint-Lazare, Saint-Nicolas et Sainte-Amélie.

Une guerre mondiale meurtrière

La guerre, pensait-on serait courte et peu meurtrière. Seules, quelques salles de l’hôpital avaient été réquisitionnés pour l’accueil des blessés militaires. Très rapidement, la Commission Administrative décide de consacrer d’avantage de salles aux soldats blessés (salles Saint-Laurent et Saint-Paul…) pour recevoir le flux continu des entrants. Les religieuses des deux congrégations présentes à l’hôpital anticipent les difficultés prévisibles et demandent l’installation de lits à l’annexe du Baron et à la Chapelle Saint-Mesmin (ancien petit séminaire diocésain).

Des baraquements sont de plus édifiés dans l’enceinte hospitalière pour héberger tous les entrants. Ainsi les locaux de la Chapelle Saint-Mesmin qui hébergeaient le 45ème régiment d’artillerie, devient hôpital militaire de 1914 à 1919. Sur ce site, des services spécialisés sont créés visant à la prise en charge des « gazés » venant du front et des tuberculeux transférés de l’Hôtel-Dieu. Sur la demande de l’administration militaire, 20 à 30 lits nouveaux pour malades contagieux sont aménagés dans les locaux disponibles de l’annexe du Baron pour les malades militaires.

Début 1915, un service de mécanothérapie est créé à l’hôtel-Dieu pour le traitement des blessés : installation de barres fixes et parallèles, salle de gymnastique, achat d’un masseur-vibrateur… Cette station de mécanothérapie dispose des principaux appareils de mobilisation manuelle, passive et activo-passive des différentes articulations.

Dans la salle, au lit même du blessé, la mobilisation à la main est pratiquée précocement ; cette mobilisation est alors complétée dès que possible, par un traitement aux appareils. En mars 1915, le général Hermite vient à l’hôtel-Dieu remettre des décorations à plusieurs blessés de guerre

A l’hôpital d’Orléans pendant la guerre 1914-1918

Sur la carte-photo datant de 1917, figure François Auguste Delengaigne (23 ans, né à Quesques dans le Pas-de-Calais) qui pose dans la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu avec ses deux décorations : la médaille militaire et la croix de guerre. Il est alors hospitalisé dans la salle Saint-Nicolas, dépendant de l’hôpital mixte d’Orléans. Blessé le 8 mai 1917 devant le Fort de Brimont, par éclatement d’une bombe ; amputé des 2 jambes, du bras gauche et aveugle, mort en 1951 (écrit au dos de la carte postale).

François Auguste Delengaigne était considéré comme le plus grand invalide de France.

Les pertes lors de la bataille du Chemin des Dames furent considérables, se soldant par un massacre inouï si bien que les salles communes de l’hôpital comme les hôpitaux complémentaires doivent faire face à un afflux massif de blessés. Comme toutes les guerres, celle de 14-18 a donné un coup d’accélérateur au progrès médical notamment pour la chirurgie reconstructrice, prémices de la chirurgie maxillo-faciale.

Au début du 20e siècle, la tenue vestimentaire de l’infirmier est plutôt sommaire; nous le voyons sur ce cliché avec ses deux infirmiers qui maintiennent le blessé. Les infirmiers gardent le plus souvent leurs vêtements de ville et portent un veston protégé par un grand tablier blanc appelé devantier, rappelant la tenue de domestique ou du boucher…

Ces infirmiers laïcs sont des hommes ou des femmes à gages qu’on appelle serviteurs de seconde classe placés sous les ordres des religieuses Augustines. Leur rôle étant mal défini, ils doivent assumer toutes les tâches jusqu’à passer la serpillière et cirer les parquets… Ils sont logés par l’administration hospitalière dans des conditions déplorables, la plupart du temps sous les combles, la literie étant généralement le rebuts de l’hôpital. Il faudra attendre les années cinquante pour voir les premières infirmières diplômées d’État exercer dans les services.

Pénurie de personnels.

Dès le début du conflit, les hôpitaux civils et militaires manquent de personnels soignants. Fort opportunément, un Dispensaire-École avait été créé au 17 rue des Grands Champs par le comité d’Orléans de la SSBM (Société française de secours aux blessés militaires). Dès septembre 1914, les infirmières diplômées de la Croix rouge, les élèves et des infirmières occasionnelles officient notamment dans les hôpitaux annexes. En effet, faute de lits dans les hospices civils d’Orléans, des hôpitaux auxiliaires et temporaires se mettent en place pour faire face à l’afflux de blessés. Pour apporter un soutien à ces infirmières diplômées, de nombreuses bénévoles sans diplôme sont recrutées comme faisant fonction, découvrant ainsi la profession sur le vif.

En plus du manque de personnels dû à la mobilisation, les hospices doivent faire face à de graves problèmes matériels du fait de la Guerre, notamment dans le domaine du transport : véhicules et chevaux sont en partie réquisitionnés. Ainsi, en février 1915, les hospices achètent une voiture automobile pour le service sanitaire de la chapelle Saint-Mesmin, moyennant 7 000 francs dont 3 000 francs sont supportés par le ministère de l’Intérieur.

Cette 1ère guerre mondiale contribue à améliorer les soins hospitaliers.

La vie dans les tranchées et la promiscuité déclenchent des maladies contagieuses comme la tuberculose, la syphilis, la typhoïde… En 1914, 45 078 cas de typhoïde sont recensés. Après que la vaccination anti-typhoïdique fut rendue obligatoire dans les armées, les cas chutent à 64 pour l’année 1918. En Orléanais, les militaires tuberculeux sont notamment pris en charge à la Chapelle Saint-Mesmin et à l’annexe du Baron. Quant à la pandémie syphilitique, elle représente un péril sanitaire au niveau national. Un dispensaire pour syphilitiques est créé à l’hôpital général. La salle Saint-Denis est dédiée à cette nouvelle activité.

Pour la première fois dans l’histoire des guerres, les pertes épidémiques sont moins importantes que celles occasionnées par des blessures. À la fin de la guerre, durant l’hiver 1918-1919, la grippe espagnole cause cependant 408 000 morts environ, pour la France uniquement.

La date du 11 novembre 1918 reste dans la mémoire collective comme la fin de la 1ère guerre mondiale, mais de nombreux malades et blessés demeurent encore dans les hôpitaux en 1919. Jusqu’à la fin de la guerre, l’hôpital d’Orléans a montré son savoir-faire, a prouvé sa capacité à ne pas se laisser dépasser par les événements et a continué à remplir ses missions.

Le nombre de lits de l’Hôpital Mixte rue porte Madeleine passe de 74 à 90 au début de la guerre puis plusieurs centaines de lits sont réquisitionnés ; des baraquements furent même construits dans l’enceinte de l’hôpital afin d’accueillir tous les blessés.

L’annexe « Le Baron », avec ses 133 lits fermait en 1919. et l’immeuble Landreloup et 35 lits le 20 août 1917. Le couvent du Bon Pasteur, 61 rue du Faubourg Madeleine, ouvert le 7 septembre 1914 a fermé le 15 novembre 1915.

http://www.ass-apho.fr/