L’Open de Paratennis du Loiret: 18eme édition

Du 14 au 18 novembre se déroule la 18ème édition de l’Open Paratennis du Loiret, au complexe de la forêt à Saran. Pour la seconde année, le tournoi est international et accueillera 44 joueurs de 11 nationalités différentes venus de trois continents. L’entrée est libre.



Crée et dirigé par, l’orléanais Stéphane Goudou, l’événement est devenu international en 2017. En 2018, le tournoi devrait accueillir des centaines de personnes tout au long du week-end, l’entrée étant gratuite. Pour cela, l’Open Paratennis du Loiret peut compter sur la quarantaine de bénévoles passionnés qui seront chargés du bon déroulement du tournoi. Concernant les participants, cette compétition comptera une quarantaine de joueurs français et étrangers, composée de 32 hommes et de 12 femmes.

Chez les hommes on comptera notamment Frédéric Cattanéo, N°3 Français et médaillé d’argent en double à Londres en 2012 et vainqueur du tournoi en 2017 ; le polonais Tadeusz Kruszelnicki, ancien N°3 mondial, le hongrois Laszlo Farkas, ancien N°15 mondial et l’autrichien Nico Lagmann, N°24 mondial. Chez les femmes, Emmanuelle Morch, N°2 française, ancienne vainqueur en 2012 sera présente ainsi que Viktoriia Lvova, N°1 russe, n° 19 mondial, vainqueur en 2017 et l’espagnole Lola Ochoa ancienne N°14 mondiale.