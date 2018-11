Samedi 17 novembre : vers une marée jaune emportée par le fuel ?

Samedi 17 novembre, une gigantesque vague de gilets jaunes est annoncée sur la France. Une déferlante générée par le prix du fuel qui menace de bloquer le pays pour saborder les projets gouvernementaux. Mêlant au gré des courants des intérêts contradictoires atteignant aussi la région Centre Val-de-Loire.

« Un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi après-midi révèle que 73% des Français soutiennent le mouvement des gilets jaunes, qui prévoit de bloquer les routes ce samedi pour protester contre la hausse du prix des carburants ». L’info est tombée en fin de journée, peu de temps avant l’intervention du président de la République au journal de 20h de TF1. Une intervention au ton modéré qui n’a pourtant rien changé sur le fond : le gouvernement, tout en comprenant la colère exprimée, ne changera pas de cap.

« Les Français ont le droit de s’exprimer », a dit Emmanuel Macron, « mais ne doivent pas se tromper de combat ». Certes. La remarque se comprend pour sa part, mais rien ne dit qu’elle modèrera les velléités protestataires de ses opposants, tant elles sont nombreuses, et pas nécessairement liées à la hausse du prix des carburants. Un peu comme si cette augmentation n’était qu’une goutte qui aurait fait déborder une coupe déjà pleine de mécontentements individuels, collectifs et corporatifs des plus hétérogènes.

Quelle récupération politique ?

« L’ensemble des catégories de population voit d’un œil favorable cette mobilisation, d’après les chiffres du sondage, largement supérieurs aux mobilisations sociales des cheminots et contre la réforme du droit du travail, qui n’avaient convaincu que 40% et 53% des Français en septembre 2017. Ce taux de soutien aux gilets jaunes grimpe même à 85% chez les catégories populaires et 81% chez les habitants des communes rurales et petites agglomérations », indique toujours ce sondage BFM. Un constat facile à faire pour notre seule région Centre Val de Loire, où, selon certains relevés « si en zone urbaine les gilets jaunes sont déjà sur une voiture sur trois, le taux arrive au moins à une voiture sur deux en zone rurale ».

La mobilisation annoncée promet donc d’être massive, avec un objectif prioritaire : paralyser les points stratégiques vitaux des différentes agglomérations, principalement des nœuds routiers et des entrées de métropoles, souvent en prenant pour point de départ, dès 7h du matin, une station essence. À Orléans, pour exemple, ce serait celles du Carrefour Saran, au nord, et celle du Leclerc et d’Auchan, au sud.

Mais qui est derrière cette mobilisation ? Difficile à dire exactement. Lancée par des particuliers, récupérée dans un premier temps par d’obscures formations classées à l’extrême-droite, elle semble s’étendre désormais à une vaste nébuleuse politique, excluant toutefois, officiellement, les formations politiques soutenant le gouvernement (LREM, MoDem, etc.) et les écologistes qui voient dans l’augmentation du prix du diesel une démarche allant dans le sens de leurs revendications. Le discours sera toutefois différent du côté de la France insoumise ou de certains socialistes, « qui comprennent la colère des plus démunis » et n’acceptent pas que ceux-ci soient encore pénalisés au quotidien. À l’extrême-droite, le Rassemblement National ne fait pas mystère de son soutien aux revendications, à l’image du maire de Bézier, Robert Ménard, proche de ce mouvement, qui souhaite « que tous les véhicules municipaux arborent le gilet jaune », ce qui n’enchante pas vraiment, sur place, les représentants de la CGT.

La mobilisation se fait essentiellement sur le web, après l’ouverture d’une pétition sur change.fr réunissant à ce jour près de 850.000 signatures « pour faire baisser le prix de l’essence » et la création depuis de multiples comptes sur les réseaux sociaux, voire de sites internet locaux ou nationaux estampillés « gilets jaunes ». Et c’est là que la confusion commence à prendre forme. L’appel initial ne concernait que la hausse du carburant et n’incitait qu’à un blocage du pays pour contester cette augmentation. Depuis, l’idée du « gilet jaune », initialement utilisée début octobre pour soutenir les revendications des enseignants et des personnels des écoles, semble s’être imposée comme un signe de ralliement contestataire contre le gouvernement, appelant à faire du samedi 17 novembre une journée de protestation générale. Et d’aucuns envisageant même que le mouvement se prolonge au-delà de cette journée qui se voulait initialement être juste une démonstration de force. Certains sites intitulés « gilets jaunes » appelaient même à la démission du président de la république, et au boycott de son intervention sur TF1 mercredi 13 novembre.

Les réponses à la mobilisation

Face à cela, alors que certains, à titre individuel, plutôt classés à gauche ou proche de LREM, refusent de s’associer à un mouvement « récupéré par l’extrême-droite », le gouvernement, par la voix de son premier ministre, mercredi 14 novembre, a annoncé 4 mesures destinées à compenser la hausse des prix, sans remettre en cause celle-ci. Toujours selon le sondage BFM, « celles-ci sont accueillies favorablement par 7 Français sur 10 », mais « suscitent néanmoins le doute quant à leur impact réel sur le pouvoir d’achat ». Certes. Ces mesures élaborées pour une reconversion énergétique à moyens ou courts termes peuvent paraitre insuffisantes, et surtout décalées par rapport à la contestation initiale, basée sur une revendication immédiate. « C’est bien de m’inciter à changer de voiture. Mais la mienne me convient pour l’instant », répondront beaucoup, leur priorité étant surtout, malgré les discours alarmistes des experts et des politiques, d’assurer au mieux leur vie quotidienne, « ici et maintenant ».

Jean-Luc Bouland

(*) Sondage mené sur Internet les 13 et 14 novembre 2018, sur un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, composé selon la méthode des quotas.

Aucune déclaration préalable à manifester n’a été déposée dans la Loiret… Le préfet du Loiret Jean-Marc Falcone a fait savoir, dans la soirée du 15 novembre, qu’aucune déclaration préalable de manifester n’a été déposée en préfecture comme elle se doit légalement de l’être, et ce au moins trois jours avant l’évènement. Il rappelle que si le droit de manifester est un droit fondamental protégé par la loi, la liberté de circuler et le respect de l’ordre public en sont un autre… “Ce droit fondamental n’exonère pas les participants à la manifestation de leur

responsabilité civile en cas de dommages causés”. Il rappelle encore “qu’en cas de blocage de la voie publique, les sanctions prévues par le code de la route (article L412-1) pour entrave ou gêne à la circulation sont de 2 ans de prison et de 4.500 euros d’amende. Les peines complémentaires sont : suspension de 3 ans du permis de conduire, immobilisation et mise en fourrière si l’infraction est commise à l’aide d’un véhicule, la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les forces de l’ordre pourront verbaliser en cas de constatation de telles infractions”. Le préfet du Loiret a demandé aux forces de sécurité la plus grande vigilance sur l’ensemble du département, en particulier afin d’assurer que les points vitaux (hôpitaux, maternités, centres de secours…) demeurent accessibles à l’ensemble de la population et que le passage des véhicules de secours soit toujours possible. “En fonction d’une appréciation au cas par cas, des situations de blocage qui entraîneraient des perturbations excessives de la vie collective pourraient donner lieu à l’intervention des forces de l’ordre pour rétablir l’ordre et la sécurité publics” indique J-M. Falcone. Les gilets jaunes sont prévenus : ils risquent de voir rouge, et du bleu aussi…