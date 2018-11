Les Orléanais peuvent voter pour le futur nom du centre aqualudique

Quel nom pour le futur centre aqualudique d’Orléans Métropole ? C’est aux Orléanais de choisir : la mairie d’Orléans propose à ses habitants de voter pour le nom du futur centre aqualudique qui sera construit en lieu et place de l’ancienne Maison d’Arrêt, à proximité de la gare d’Orléans.

Imaginé sur une surface de 2000 m² d’espaces végétalisés avec des arbres de hautes tiges, cet équipement de plain-pied se fondra dans le paysage. Il sera un lieu de détente et de loisirs incontournable pour tous les habitants de la métropole orléanaise et offrira :

– un bassin d’apprentissage

– un bassin de nage

– un espace de bien-être

– des éléments ludiques avec notamment un pentaglisse

– et un simulateur de glisse pour le surf

Trois noms ont été présélectionnés : Vaiss’O ; Spot ; l’O. Si l’un de ces trois noms vous inspirent, votez jusqu’au 25 novembre prochain sur le site : https://participons.orleans-metropole.fr

(ou : à l’ASELQO Gare 2 rue Daniel-Jousse, pour voter sur bulletin papier).