« Pharmapapers » : la députée Stéphanie Rist (Loiret) championne des liens avec les labos pharmaceutiques

Alors qu’est examinée depuis le 22 octobre dernier à l’Assemblée nationale le « PLFSS », projet de loi de financement de la sécurité sociale, Bastamag ! s’est penché sur les nombreux liens qui existent entre les députés-médecins et les lobbys des laboratoires pharmaceutiques. Deux députés du Loiret, membres de la commission des affaires sociales, sont au palmarès de ceux qui ont le plus de liens avec les labos : Stéphanie Rist (rhumatologue), et Jean-Pierre Door (cardiologue, vice-pdt de la commission).

Même si ça n’est pas à proprement parler une nouveauté, le site Internet Bastamag s’est penché sur les liens entre les lobbys des laboratoires pharmaceutiques et les députés-médecins, lesquels représentent 3,4 % des parlementaires à l’Assemblée nationale soit 25 députés. Ils sont entrés en force à la commission des affaires sociales : le rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) est neurologue (Olivier Véran, LREM) ; deux des quatre vice-présidents sont respectivement cardiologues (Jean-Pierre Door, député L.R du Loiret) et psychiatre : Martine Wonner, LREM). Deux secrétaires sont également professionnels de santé : Julien Borowczyk (LREM) et Cyrille Isaac-Sibille (MoDem). Au total, 19 % des membres de cette commission ont ou ont eu un pied dans le domaine médical.

Des députés à la fois médecins, journalistes, rapporteurs, formateurs…

Ils examinent actuellement ce PLFSS, et les amendements pleuvent « comme les feuilles mortes en automne » le décrit l’enquête de Bastamag : 1.500 ont été déposés dans le cadre de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, débuté le 22 octobre dernier. « Ces amendements sont parfois de simples copier-coller de propositions envoyées par les lobbys de l’industrie pharmaceutique, les syndicats de médecins ou les fédérations d’employeurs du secteur. ‘Il y a eu beaucoup d’amendements exactement similaires, par paquets de dix ou quinze. Les députés reproduisent ce que la Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne) ou la FHF (Fédération hospitalière de France) leur envoient. Parfois ils n’ont même pas pris la peine d’enlever la mention de la Fédération !’, s’étonne Olivier Véran, député LREM, neurologue hospitalier et rapporteur général du texte » précise encore Bastamag.

Les députés médecins sont très convoités par les lobbys, pour lesquels ils représentent une aubaine en matière de « placement de produits ». Et ça ne surprendra personne ou presque, puisque cela avait déjà été révélé lors de la campagne des législatives 2017, mais la championne toute catégorie en matière de « liens » avec les laboratoires pharmaceutiques est la députée de la 1ère circonscription du Loiret Stéphanie Rist, rhumatologue du CHR d’Orléans. À l’époque déjà, La Rep avait pointé les sommes perçues « 22.000 € en cinq ans entre 2012 et 2016, provenant des labos pharmaceutiques », des « pratiques légales, courantes, mais qui interpellent » avait noté le quotidien loirétain à l’époque. Un an et demi plus tard, les chiffres se sont drôlement affinés, et Stéphanie Rist, qui indique au téléphone mardi 13 novembre « n’avoir aucun problème avec ça », a noué 309 liens d’intérêts avec les industries pharmaceutiques entre 2012 et 2018, des « avantages » pour un montant total de 40.196 €. Sur ces 309 liens « 48 contrats ont des montants secrets » révèle l’enquête « pharmapapers » de Bastamag.

“Si tous les lobbys avaient la même obligation de transparence, ça serait bien”

« C’est à mettre en rapport avec les médecins rhumatologue en France », démine au téléphone la députée loirétaine par ailleurs professionnelle reconnue et cheffe de pôle au CHRO. « C’est une spécialité qui a beaucoup d’innovations. J’étais journaliste et j’allais dans des congrès européens et américains pour rapporter en France les éléments soit sous forme de web conférence, soit sous forme écrite » explique-t-elle droite dans ses bottes. « J’avais ouvert une auto entreprise, et je faisais ensuite des formations. Il n’y avait pas qu’un seul labo concerné, ce qui évite de dire qu’il y avait conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts c’est quand il y n’y a qu’un seul financement qui vient perturber des décisions à prendre. Ça n’est pas le cas ici ». Si elle semble regretter ce système, elle avoue que « c’est fait de la sorte ». De l’argent touché avant d’être députée, mais, promet-elle, « depuis je n’ai plus rien touché, aucune somme d’aucun labo ». On explique mal cependant le passage de 22.000 € jusqu’en 2016 et 40.196 € au comptage suivant fin 2017… « Ça ne me pose pas de problème, ça serait hypocrite de croire qu’on aurait pas de liens avec les lobbys. Ce qui m’intéresse plus, c’est de se poser la question de savoir comment on finance la formation continue en France, et si tous les lobbys en France avaient la même obligation de transparence, ça serait bien… ». Oui en effet, « ça serait bien ».

F.Sabourin