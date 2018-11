Comment ravoir en machine son gilet jauni

Gisèle ne pensait pas ravoir le gilet qu’elle avait prêté à Roger, son compagnon, pour une « soirée déguisée », lui-avait il dit. « C’est une sorte de rallye où, avec mes potes et d’autres gars que je ne connais pas, on se repère en mettant un gilet derrière le pare-brise », avait expliqué Roger à Gisèle. Celle-ci lui avait prêté volontiers son plus beau gilet, un gilet blanc brodé, qu’elle s’était acheté pour les fêtes de fin d’année, Noël et le Jour de l’An. Seulement voilà, Roger a laissé (trop) longtemps sa voiture au soleil et lorsque Roger, ce chauffeur routier, a rendu son gilet à Gisèle, celui-ci était tout jauni!

Comment ravoir le gilet devenu jaune? « Peut-on le laver au gaz oil, en machine?», a demandé Gisèle à Macha Machouille, la chroniqueuse de RMC qui, chaque jour de dix heures à onze heures donne des conseils pratiques aux ménagères. Celle-ci lui a répondu en direct à l’antenne –c’était la première fois pour Gisèle qu’elle s’entendait à la radio- « non, si le gilet a jauni, c’est parce que vous l’avez lavé à l’eau chaude ». Très émue, Gisèle, qui ne l’a pas inventée (l’eau chaude), n’a pas su quoi répondre…

