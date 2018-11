Touraine primeur : des vignerons récompensés

Quelques jours avant le Beaujolais nouveau, l’AOC Touraine primeur célèbre tous les ans depuis les années 70 les meilleures cuvées des vignerons régionaux. Le concours du Touraine primeur 2018 s’est tenu hier mardi à Tours et a récompensé plusieurs vignerons :

– Médailles d’or : Henry Marionnet, Domaine de la Charmoise à Soings-en-Sologne (41) ; Gabrièle et Régis Dansault, Domaine de l’Ouche Gaillard à Montlouis-sur-Loire (37)

– Médaille d’argent : Cédric et Marina Chollet, Domaine de Rabelais à Onzain (41)

– Finalistes : Lionel Truet, Domaine de la Grande Foucaudière à Saint-Ouen-les-Vignes (37) et Aurélie et Pierre-André Frot, Domaine les Pierres d’Aurélie à Saint-Georges-sur-Cher (41)

Le jury était composé de Mauro Cuzzoni, conseiller municipal de Tours, des journalistes Isabelle Bachelard, Jean-Luc Péchinot, Olivier Collet, Jean-Eric Zabrodsky, de Olivier Dubois, caviste, David Fontaine, vice-président des Sommeliers du Val de Loire, Matthieu Reynaert, patron d’un pub à Tours, Thierry Nerisson, sommelier et responsable de l’école hôtelière Notre-Dame la Riche, et Guillaume Lapaque, gérant d’une cave à Bourgueil

“Depuis les années 70, la Touraine fête son vin primeur. Et bien avant, on “martinait le vin”, c’est-à-dire qu’on goûtait le vin au moment de la fête de Saint-Martin” rappelle Guillaume Lapaque, organisateur du concours. La dégustation du primeur 2018 témoigne de la qualité de ce millésime. Certains vins laissent présager, « par leur équilibre et leur structure tannique, que la Touraine produira de grandes cuvées de rouges cette année ».

JJ.T