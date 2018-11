Orléans: l’ancienne prison, c’est vendu

La signature de la vente de l’ancienne prison d’Orléans, entre l’Etat le ministère de la Justice, et la ville, a eu lieu jeudi en mairie. Après de très longues négociations, les deux parties sont tombées d’accord sur la somme de 1,3 millions d’euros. Le centre aqualudique qui sera construit en lieu et place de l’ancien centre de détention et qui nécessitera sa destruction (au premier semestre 2019), est chiffré à 18 millions d’euros. Le début des travaux aura lieu au deuxième semestre 2019. La livraison de cette équipement majeur en centre ville est prévue pour la fin 2020. Deux bassins seront construits ainsi qu’un “univers ludique”, un espace bien être avec jacuzzi, hammam, sauna, le tout au coeur d’un aménagement paysager qui va changer radicalement la physionomie du quartier.