Création d’une assemblée franco-allemande

Richard Ferrand président de l’Assemblée nationale et son homologue allemand Wolfgang Schäuble président du Bundestag annoncent la création future d’une Assemblée franco-allemande pour renforcer la coopération entre les deux pays.

Le traité de l’Elysée de 1963 est le garant et le symbole de l’amitié franco-allemande. Cinquante-cinq ans après sa signature, les conditions-cadres politiques qu’il contient sont en cours de réajustement : un nouveau traité de l’Elysée a été mis en chantier et doit être signé le 22 janvier 2019. Aussi l’Assemblée nationale et le Bundestag ont, dans une résolution commune décidé d’institutionnaliser leur coopération, déjà intense.

Nos deux institutions s’engagent à travailler à l’adoption de positions politiques communes, afin de poursuivre l’intégration dans l’Union européenne. Le groupe de travail franco-allemand, auquel a largement contribuée la députée d’Indre-et-Loire Sabine Thillaye (LREM) née en Allemagne et présidente de la commission des affaires européennes à l’Assemblée depuis le 5 juillet 2018, a prévu de placer au cœur de cette future coopération une nouvelle Assemblée parlementaire franco-allemande.

50 Français 50 Allemands

Celle-ci comptera 50 membres de l’Assemblée nationale et 50 membres du Bundestag et sera présidée par les présidents des deux assemblées nationales. Elle doit se réunir alternativement en Allemagne et en France, et contribuer à construire le consensus le plus large possible sur les questions politiques importantes, notamment en matière de politique extérieure, de sécurité et de défense.

Les obstacles juridiques qui entravent la réalisation de projets transfrontaliers doivent être éliminés, sans que soient abaissés les standards en vigueur. La discussion parlementaire commune dans nos assemblées doit permettre que nos deux pays adoptent davantage de décisions simultanées, concertées et si possible en termes identiques.