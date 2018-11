Blois : les mamies tricoteuses

La solidarité se cultive aussi dans les résidences services seniors. Un groupe de résidentes de la résidence Domitys de Blois les Comtes de Sologne a fait don d’un lot de vêtements tricotés main à la maternité de l’hôpital de Blois.

C’est une belle initiative solidaire qui s’est ponctuée le 14 novembre dernier par la remise officielle des layettes pour les nourrissons au service. On l’a doit à Jonathan Martins de Sousa, conseiller réseau au sein du site blésois les Comtes de Sologne, pour qui « ce geste participe au nécessaire rapprochement entre les générations mais contribue aussi à donner du sens à la vie des personnes âgées ».

Responsable du service Sage femme au sein de la maternité blésoise (de type II avec 25 lits 1350 accouchements), Jean Longépé a en tout cas apprécié ce geste généreux qui sera renouvelé au printemps prochain. « Avec Marie-Noëlle Cartron, responsable du pôle mère-enfant, nous avons tout de suite trouvé ce partenariat intelligent. Les vêtements remis aujourd’hui répondent à un vrai besoin. Ils seront remis à des mamans en situation de précarité financière et sociale » expliquait-il au terme de la visite.

“Jeannine, Huguette, Colette, Marcelle et Berthe toutes réunies pour apporter du bonheur à ces mamans”

Le groupe des mamies s’est en effet déplacé pour remettre en mains propres brassières, bonnets, chaussons, couvertures en patchwork et autres gigoteuses en laine aux professionnels. Parmi elles, Monique Vernerie, 90 printemps au compteur mais une pêche d’enfer et une sacrée maîtrise de l’aiguille à tricoter et du point mousse ! sa grenouillère ou ses chaussons n’ont rien à envier aux modèles que l’on trouve dans les boutiques spécialisées.

Cette ex-directrice d’école dans le Val-d’Oise, qui a rejoint la résidence après le décès de son époux « pour ne pas poser de problème à ses enfants et rompre sa solitude », a mis tout son cœur dans ce travail réalisé au sein de l’atelier animé par Gwendoline. « Ça a été un vrai plaisir d’œuvrer avec Jeannine, Huguette, Colette, Marcelle et Berthe toutes réunies pour apporter du bonheur à ces mamans » soufflait cette grand-mamie qui déclare s’épanouir chez Domitys grâce aux multiples activités (gym douce, piscine, atelier mémoire, jeux, conférences, sorties…) et à la bienveillance de tous.

Au-delà, le projet a fédéré une grande partie des résidents qui ont apporté les laines et les tissus mais aussi le personnel heureux de s’y associer. Domitys travaille déjà étroitement avec le Centre hospitalier de Blois. Le 19 juin dernier, une convention prévoyant la possibilité de séjours temporaires à des conditions préférentielles, au sein de la dizaine d’appartements dédiés de la résidence blésoise, a en effet été signée.

