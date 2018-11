Agora : le véganisme est-il un phénomène de mode ou un réel modèle de société ?

Agora (RCF Loiret / Magcentre.fr) recevait vendredi 16 novembre Élodie Vieille Blanchard, présidente de l’association Végétarienne de France qui présentait le 16 au soir pour une conférence son livre Révolution végane, inventer un autre monde (ed. Dunod) préfacé par Matthieu Ricard ; et Edna Herscovici d’Infos Véganes Orléans. Ils ne représentent que “1 %” de la population française – 670.000 personnes tout de même – et on en parle de plus en plus : les véganes, végétariens, végétaliens et flexitariens sont-ils (elles) un phénomène de mode ou un réel modèle de société pour le futur ? C’est une des (nombreuses) questions posées cette semaine dans Agora.