Mois sans tabac : il vous reste deux semaines pour essayer !

Tout le mois de novembre, la Mutualité, le ministère de la Santé et Santé publique France organise le “Mois sans tabac” afin d’inciter les fumeurs à écraser leur dernière clope. En 2017, 160.000 personnes s’étaient inscrites, dont 6.124 en région Centre-Val de Loire.

Selon les données du Baromètre santé 2017, 380 000 fumeurs quotidiens ont fait une tentative d’arrêt en lien avec la première édition de #MoisSansTabac. Environ 20% d’entre eux étaient toujours abstinents 6 mois plus tard, soit près de 80 000 ex-fumeurs. La prévalence du tabagisme quotidien en région Centre-Val de Loire est de 29,8%. Elle est supérieure à la prévalence nationale (27%) et représente un potentiel non négligeable de futurs candidats au défi #MoisSansTabac. Il reste encore 15 jours pour essayer, seul ou à plusieurs, d’arrêter de fumer. Plus d’infos sur : mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr