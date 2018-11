Municipales à Châteauroux : des précisions

Suite à notre article paru dans Magcentre.fr le 15 novembre “Revue de détail de l’avant combat des municipales”, le directeur de cabinet du maire de Châteauroux Xavier Elbaz nous demande d’apporter les précisions suivantes :

M. Gil (et non Gilles) Avérous n’a jamais été « Macron compatible » et n’a donc jamais eu besoin de prendre ses distances. Pour rappel, il n’a même pas appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour des présidentielles de 2017.

Gil Avérous n’a jamais été un « partisan de la PMA ». Au contraire, dans la Nouvelle République il y a plus de deux ans il rappelait être pour le statut quo : la PMA pour raison médicale dans les couples stériles. Dont acte !