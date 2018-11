Municipales à Châteauroux: des précisions

A la suite de notre article sur l A la suite de notre article sur l es municipales en préparation dans la région, le maire de Châteauroux nous demande de préciser:

-M. Gil (et non Gilles) Averous n’a jamais été « Macron compatible » et n’a donc jamais eu besoin de prendre ses distances. Pour rappel, il n’a même pas appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour des présidentielles de 2017. Gil Avérous n’a jamais été un « partisan de la PMA ». Au contraire, dans la Nouvelle République il y a plus de deux ans il rappelait être pour le statut quo: la PMA pour raison médicale dans les couples stériles. Dont acte!