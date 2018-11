Les Artistes Orléanais à Orléans et Meung-sur-Loire

Retour sur images: plus de 6.000 visiteurs ont visité le 111e Salon des artistes Orléanais qui s’est tenu du 19 octobre au 4 novembre derniers en la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier d’Orléans et à laquelle près de cent artistes ont participé. Les créations du peintre mongol Lkhagvarentsen Rentsenkhorloo et les délicieuses céramiques évoquant des scènes équestres avec enfants de Mongolie auront particulièrement séduit.

De même que l’hommage aux œuvres prépondérantes des artistes orléanais Jeanne Champillou et Roger Toulouse. Benoit Gayet, président des Artistes Orléanais ne cache ainsi pas sa légitime satifaction: “La fête fut belle, lumineuse, et aura permis de mettre ou remettre un peu de poésie, de rêve ou d’enchantement dans l’esprit de nos visiteurs, connaisseurs ou néophytes, mais toujours plus nombreux et fidèles à notre rendez-vous“.

Le futur salon des AO se dévoile

En 2019, le 112e salon se déroulera du 11 au 26 mai, l’invité d’honneur en sera le sculpteur Marc Petit, né le 27 juin 1961 à Saint-Céré, dans le Lot, artiste puissant de vie qui aime à dire “on sculpte pas avec les mains, on sculpte avec le ventre”. A l’occasion de cette nouvelle édition un grand hommage sera rendu au peintre orléanais Daniel Gélis. A noter enfin que le thème du salon sera “Autour du Thé et du café” en partenariat avec les magasins « Les Cafés Jeanne d’Arc » pour le 120e anniversaire de leur création à Orléans.

“Petits formats” à La Monnaye

Cimaises au présent. Si le Salon des Artistes Orléanais a fermé ses portes au Puellier, rappelons que l’un de ses satellites, à savoir le 11e salon “Petits Formats” (peintures, sculptures, dessins et céramiques) se tient jusqu’au 25 novembre au pôle culturel La Monnaye, à Meung-sur-Loire.

Aux cimaises de la salle Salle Eric Doligé se retrouvent ainsi les oeuvres choisies d’Yvone Alexieff, Alexandra Baudin, Dany Dufour, Catherine Kroll, Marc Le Coultre, Leena Noux, Jacques Ousson, Pol, Olivier Renard, Marie-Evelyne Tessier Aussedat.

