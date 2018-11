Les gilets jaunes persévèrent, en attendant du renfort…

Commencé le samedi 17 novembre, le mouvement protestataire des gilets jaunes continuait ce dimanche 18 sur des points stratégiques. Une présence annonçant une semaine de mobilisation sociale importante, marquée par le ralliement attendu de routiers, ambulanciers et agriculteurs ce lundi 19, suivie de la grève nationale des blouses blanches le 20. Et la préparation d’une montée à Paris le 24 novembre.

« Les chiffres sont faux. Hier, nous n’étions pas moins de 300 000 sur toute la France, mais plus d’un million », affirmaient ce dimanche 18 novembre nombre de manifestants arborant un gilet jaune, impliqués dans des barrages filtrants, des opérations escargots ou des blocages complets, en région Centre-Val de Loire, comme ailleurs. Et, pour prouver leurs dires, citant des analyses purement comptables, ils s’appuyaient aussi sur une information circulant sur le web, émanant d’un obscur syndicat de policiers. « vous voyez, même les policiers sont avec nous », affirmaient certains, partageant même des photos montrant des représentants des forces de l’ordre arborant un gilet jaune. Impossible de discuter plus avant, ou de suggérer que ce sont peut-être des « fakes », des photos retirées de leur contexte, voire beaucoup plus anciennes. Pour certains, « ce sont les médias qui nous mentent, qui sont aux ordres du pouvoir ». Et donc, selon eux, les « réseaux sociaux » qui disent la vérité.

Perturbation confirmée en Région

Sur cette information dite policière, pourtant, la carte affichée ne mentionnait même pas le centre de la France, ce qui faisait quand même douter de sa véracité. Rien à Orléans, La Ferté St Aubin, Châteauroux-Déols, pas plus qu’au péage de Monnaie, à l’entrée de Tours, tous lieux qui concentraient pourtant la majorité des manifestants des départements concernés.

Dans le Loiret, on comptait ce dimanche moins de 10 points importants de rassemblement, contre 36 la veille. Mais toujours à Cap Saran, toute la journée, avant que certains ne descendent sur la tangentielle vers 17h pour une opération escargot bloquant le trafic à hauteur du Chêne Maillard. Ainsi, la direction des autoroutes Vinci, notant une intensification du trafic ce dimanche, relevait aussi, à 16h, « plusieurs mouvements en cours s’étant intensifiés en cours de journée, générant une gêne à la circulation ou des ralentissements, notamment à St-Arnoult, Monnaie, voire Angers ». Dans le Loir et Cher, a mi-journée, la préfecture comptait environ 120 personnes tenant des points de blocages, ou barrages filtrant, à Noyers, Epuisay, Vendôme et Vierzon, rappelant aussi, comme les autres préfectures de la région, la nécessité de maintenir la libre circulation des services de secours et des professionnels de santé (médecins, infirmiers, personnels médicaux et para-médicaux) et renouvelant son appel à la vigilance et au respect des règles de sécurité routière dans le cadre des déplacements.

En région Centre-Val de Loire, même si les forces de maintien de l’ordre ont procédé à un certain nombre d’interpellations, elles n’ont pas eu à constater d’importants débordements, comme dans d’autres régions. Telles ceux qui ont entrainé la mort d’une manifestante bousculée par une automobiliste en région Rhône-Alpes, ou plusieurs centaines de blessés sur le territoire. « Quand les mouvements sont structurés, organisés par des syndicats ou des organisations politiques, charge leur est donné d’assurer un minimum de service d’ordre en interne, pour que tout se passe bien. Cette fois, c’est différent, il n’y a pas de réel organisateur identifié. Cela change tout ». Et c’est ce qui donne à ce mouvement, essentiellement mobilisé par les liaisons internet ou téléphones mobiles, un caractère inédit, imprévisible, et spontané. « Le peuple 45 est ici » affichait un calicot au rond-point de CapSaran, au nord d’Orléans. Dans la plupart des manifestations, des groupes de Gilets jaunes entonnaient la Marseillaise, brandissant parfois des drapeaux français. Dans leurs rangs, on ne comptait pas que des « patriotes » marqués politiquement très à droite, mais surtout des « apolitiques », voire quelques syndicalistes classés à gauche qui, disaient-ils, « ne voulaient pas que cette colère justifiée contre les taxes soit récupérée par le bord politique opposé, car elle concerne tout le monde ».

Un mouvement important mais incontrôlé

Ce mouvement des Gilets Jaunes semble donc regrouper des ouvriers, des petits commerçants ou artisans, un certain nombre de travailleurs indépendants, qui se plaignent d’être écrasés par les taxes. « On va vers une nouvelle révolution de 1789 », osent même dire certains, dans l’anonymat, plus avec crainte qu’avec espoir, sans pour autant se qualifier comme « privilégié ». Et d’aucuns ayant vécu Mai 68 sont venu grossir les rangs au milieu des jeunes « pour défendre l’avenir de leurs enfants et petits-enfants ».

Mais, rétorquent leurs voisins, « mai 68, c’était au printemps. Et là, on est à l’entrée de l’hiver. Les conditions ne sont pas les mêmes ». Pour cette semaine, justement, la météo annonce encore une baisse des températures. Reste à savoir si cela engourdira pour autant l’ardeur des gilets jaune, comme celle des routiers qui annoncent se mette en grève dès ce lundi, pour une grève illimitée, tout comme pour les « blouses blanches », en grève nationale à partir de mardi. Tandis que les Gilets jaunes envisagent de tous monter à Paris samedi 24 pour un grand rassemblement national.

Initialement, le mouvement ne devait que servir à protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Désormais, il devient fédérateur de tous les mécontentements, voire des plus contradictoires, et c’est ce qui le rend des plus imprévisible, tant dans sa durée que dans son développement…

Jean-Luc Bouland