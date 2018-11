Maternité du Blanc: le collectif interpelle à Orléans la Secrétaire d’Etat Christelle Dubos

Le collectif de défense de la maternité du Blanc espérait interpeller la ministre de la santé Agnès Buzyn, à l’occasion de son déplacement, lundi à Orléans, pour décliner le plan pauvreté du gouvernement dans la région.

Mais la ministre, «retenue à Matignon», probablement par une réunion d’urgence pour traiter des répnses à donner aux gilets jaunes, leur a fait faux bond. Bertrand Coly et Claire Moreau, venus en délégation, ont donc dû se contenter de la secrétaire d’Etat Christelle Dubos. Ce qui ne les a nullement empêchés de s’emparer du micro. «La fermeture de la maternité met en danger les femmes et les nouveaux nés, et nous avons pour seule réponse du mépris. Est ce que le ministère va rouvrir le dialogue», a martelé Bertrand Coly sous les applaudissements de la salle.

En réponse, la secrétaire d’Etat a une fois encore justifié la fermeture de la maternité par la nécessité d’assurer la sécurité des soins et confirmé l’ouverture prochaine d’un centre périnatal pour le suivi de grossesse. Des arguments qui n’ont évidemment pas satisfait les défenseurs de la maternité. «Redire le danger de cette maternité, c’est lui faire outrage car elle était très bien classée lors de sa dernière labellisation. Elle est fermée depuis cinq mois et rien n’a été fait, ce qui montre bien la considération de l’Etat pour la santé des femmes rurales», ont-il réagi. A l’issue de la réunion, les représentants du collectif ont tenté, en vain, d’aborder la directrice de l’agence régionale de Santé, qui refuse de les recevoir et renvoie désormais la balle dans le camp du préfet. Or le nouveau représentant de l’Etat dans l’Indre, Thierry Bonnier, était justement présent, et a, lui, pris le temps d’échanger avec les défenseurs de la maternité. Ce déplacement n’aura pas été inutile puisqu’il leur a officiellement donné rendez-vous pour le 3 décembre prochain.

Le Plan Santé, huit milliards d’euros sur 4 ans

Convoqué en urgence, la déclinaison régionale de ce plan santé annoncé par le Président de la République le 13 septembre dernier, qui vise à “‘investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous”, fait assurément partie des contre-feus du gouvernement contre la monté des mécontentements. La région Centre a lundi essuyé les plâtres de ces grands messes qui se tiendront dans d”autres régions. Plusieurs centaines d’acteurs de la solidarité, CCAS, associations d’insertion, Maisons de l’emploi, mission locales, organisations syndicales, représentants des services de l’Etat, des départements, métropole…ont participé lundi matin à quatre ateliers, enfances, jeunes, travail social, insertion.

30 000 places nouvelles en crèche

Le Plan santé du gouvernement c’est 8 milliards d’euros sur les quatre années à venir, avec par exemple 30 000 places nouvelles en crèche pour ces publics défavorisés. Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté a animé dans l’après-midi, des échanges un peu désordonnés sur les conduites à tenir dans les territoires, chacun plaidant pour sa paroisse. Vu comme ça, la lutte contre l’exclusion et la politique de solidarité fait penser comme souvent en France, à une gigantesque usine à gaz et probablement à un gâchis d’argent et de compétences, alors que les acteurs du quotidien ont un sens du dévouement et un coeur gros comme ça.

