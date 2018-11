Le modèle social français a-t-il encore un avenir ?

Entre déficits récurrents des régimes et baisse des ressources, le modèle français de protection sociale peut-il perdurer ? En présence de deux experts nationaux du sujet, la conférence-débat du Cercle de l’Abbé Grégoire le 15 novembre dernier à Blois a permis de tracer les voies d’une rénovation d’un système à la base du pacte républicain.

750 milliards d’euros de dépense, 35 % du PIB, une dette cumulée de 115 milliards ou encore une dépense sociale par actif de 2.100 € par mois. Les chiffres de la protection sociale intégrant la sécurité sociale proprement dite mais aussi les complémentaires, l’assurance chômage et l’assistance donnent le vertige.

« La sécurité sociale, créée en 1945 par le Conseil national de la Résistance, est un trésor national ; elle permet aux personnes de faire face aux risques sociaux. Il faut s’en préoccuper pour la préserver » a d’emblée déclaré Jean-Eudes Tesson, chef d’entreprise vendéen (groupe Tesson) et président, représentant le Medef, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Grand spécialiste, membre du bureau de la commission protection sociale du Medef, Jean-Eudes Tesson en connait parfaitement le fonctionnement.

Nombreuses incertitudes au sujet du nombre de personnes âgées dépendantes

C’est ainsi qu’il a pu détailler ce qui relevait de l’assurance (62 % du total dont 42 % pris en charge par l’entreprise) et de la solidarité nationale via l’impôt (35 %). Quant à la ventilation des 750 milliards d’euros de ressources, 714 milliards sont reversés à hauteur de 35 % pour la santé, 45 % pour la vieillesse, 6,3 % pour l’emploi, 7,1 % pour la maternité-famille et 2.9 % pour lutter contre la pauvreté. Patron au profil très social, J-E Tesson révèlera avoir proposé à Édouard Philippe la création d’une journée internationale de la sécurité sociale.

À ses côté, Jacky Bontemps, ancien numéro deux de la CFDT entre 1992 et 2009 et président du groupe des personnalités qualifiées au Conseil économique sociale environnemental (2) a constaté qu’heureusement « la protection sociale n’est pas une variable d’ajustement politique car elle ne se discute pas ». Mais pour l’ancien conseiller de François Hollande, les incertitudes sont nombreuses comme la hausse des personnes âgées dépendantes, la baisse des compensations de l’État, la réforme annoncée des retraites, le financement de l’Assedic ou encore l’évolution de la gouvernance.

Prise en compte des carrières longues, de la pénibilité…

Et de pointer « La crise de notre modèle de solidarité notamment auprès des jeunes doublée de celle de la fiscalité avec une baisse du consentement à l’impôt » comme l’illustre le mouvement des Gilets jaunes. « Que voulons-nous réellement ? N’oublions pas les mérites de notre système dont nous pouvons être fiers en matière de durée de vie ou encore d’accompagnement social des plus pauvres par exemple » a rappelé l’ex-militant syndical CFDT.

Il reste que pour Jacky Bontems, une réforme de la fiscalité s’impose tenant compte à la fois de la nécessaire compétitivité des entreprises et de la révolution des formes du travail (il parle d’hybridation pour évoquer les doubles statuts) qui rend nécessaire la sécurisation des parcours professionnels.

« La nostalgie est une impasse comme la fuite en avant libérale. Mais chacun d’entre nous doit assumer sa responsabilité individuellement et collectivement » développa aussi J.Bontems. Alors que le désir d’autonomie des personnes s’affirme, verra-t-on une protection sociale individualisée ? C’est en tout cas, son souhait avec l’instauration à la suite du CPF et du CPA, d’un compte personnel retraite à points.

La retraite justement. Sa prochaine réforme a été au cœur du débat alors même que le poids des pensions pèse 310 milliards de la dépense sociale et que globalement le niveau de vie des retraités a progressé malgré la désindexation et la récente hausse de la CSG. Très informé des objectifs de la future loi, J. Bontems n’a pas caché les inégalités de régime qui devront être corrigées dans le cadre d’une refondation systémique qui redonne confiance. Prise en compte des carrières longues, de la pénibilité, solidarité avec les jeunes et entre actifs et retraités, aménagement des fins de carrière…

Tels doivent être les axes prioritaires du texte sans oublier une valeur et une indexation du point garantissant le pouvoir d’achat.

Le paritarisme menacé

La démocratie sociale, moyen de résoudre la crise de la démocratie ? Pour les deux invités, qui ont donné au final une très belle image du paritarisme, il n’y a pas de doute. Rejetant le projet de création d’une agence unique de recouvrement évoquée par le gouvernement (3) et celui de l’étatisation des régimes, les deux hommes sont bien d’accord pour affirmer que « les compromis de la politique contractuelle sont la meilleure garantie » pour permettre aux entreprises et aux salariés d’avancer ensemble vers une société d’équilibre.

« Les postures amplifiées par les médias et les réseaux sociaux sont contre productives et alimentent les populismes. C’est dommage car patronat et syndicat travaillent ensemble au quotidien en se respectant” conclura « le patron chrétien » Jean-Eudes Tesson.

Jean-Luc Vezon

(1) Soit 265 milliards dont 90 milliards issus de la CSG.

(2) Il est aussi vice-président du think tank Démocratie vivante et co-auteur avec Aude de Castet d’un ouvrage sur l’avenir de notre modèle social : ” le moteur du changement : la démocratie sociale ! ”

(3) Actuellement trois entités sont chargées de la collecte de l’impôt : l’Urssaf, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et les Douanes.