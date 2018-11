Marie Schricke-Doyen : ambassadrice d’une chasse naturelle

Traditionnel rendez-vous de la Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher dans le cadre de ses Rendez-vous nature, la projection du film de fin de saison était cette année consacré à Marie Schrike-Doyen, une passionnée de chasse et d’éducation. Ce film documentaire de Laurent Charbonnier a séduit le nombreux public présent le 16 novembre dernier à Vineuil.

Accueilli dans l’amphithéâtre de l’École départementale des sapeurs pompiers par Hubert-Louis Vuitton, président de la Fédération des chasseurs 41 et vice-président de la Fédération nationale des chasseurs et Philippe Lavallart, administrateur en charge de la communication, les spectateurs se sont immergés 52 mn durant dans la vie extraordinaire de la Millançoise Marie Schricke-Doyen.

Issue d’une famille solognote, la jeune Marie a été initiée très tôt à la sauvagine par son grand-père. Elle a donc naturellement choisi d’évoluer dans ce milieu en rejoignant la FDC 41 lorsque cette dernière a décidée (elle fut l’une des premières en France) de créer un poste d’animatrice nature. Depuis lors, ce sont des milliers de jeunes et d’adultes qui l’ont suivi dans les bois et forêts de Sologne écouter bramer le cerf, ramasser des champignons ou découvrir la faune sauvage des étangs. Passionnée par les chiens et la recherche au sang, Marie est aussi une référence dans ce domaine. Avec son teckel Atos, elle fait partie de la vingtaine de conducteurs agréés du Loir-et-Cher.

« La chasse, c’est notre patrimoine ; il est important de le faire comprendre aux jeunes générations dans son contexte de protection et de gestion de la nature. Pour être crédible, ses pratiquants doivent agir comme ambassadeurs de la nature » expliquait Marie à l’issue de la projection en révélant que des écologistes lui ont avoué que ses sorties nature avaient changé leur regard sur la chasse. Et que désormais, ils avaient un œil plus respectueux sur la passion de centaines de milliers de pratiquants.

Reprise des Rendez-vous nature en 2019

Les naturalistes et tous les autres sont d’ores et déjà invités à participer le 9 février prochain à une étonnante chasse au vol du lapin et du furet à l’aide de faucons solognots. Le 16 février, il sera possible de partir à la découverte des nouveaux aménagements de l’étang de Malzoné à Millançay pour observer plus de 200 espèces d’oiseaux.

Enfin, samedi 2 mars, la FDC 41 renouvelle sa participation à « J’aime la Loire propre », une grande opération citoyenne de nettoyage des rives du fleuve royal. En Loir-et-Cher, quatre points de rendez-vous sont organisés : à Blois (sur les quais), au Lac de Loire, à Muides-sur-Loire et à Chaumont-sur-Loire.

De son côté, Laurent Charbonner a révélé travailler actuellement sur un long métrage retraçant les cinq siècles de Chambord (1519-2019) dont il a annoncé la sortie en grande première les 16 et 18 septembre prochain à Cap Ciné à Blois (1). Son film proposera 14 séquences d’animation autour de François Ier, Louis XIV, la Maréchal de Saxe, la Libération et l’époque actuelle.

Jean-Luc Vezon

(1) Réalisé avec le soutien du domaine national de Chambord, de la région CVL, du département, de la communauté de communes du Pays de Chambord, du Crédit mutuel et de la FNC.