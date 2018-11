Après les manifestants du Blanc, les infirmières blouses bleues à Orléans

Elles se considèrent comme les “oubliés” du Plan santé et le Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elles ce sont les 660 000 infirmières et infirmiers, qu’ils soient libéraux, salariés des hôpitaux, des cliniques, anesthésistes, scolaires, cadres, exerçant en blocs opératoires ou puériculteurs.

Elles n’étaient qu’une poignée en début d’après-midi à Orléans par une température glaciale, devant la préfecture et ne cachaient pas que le mouvement des gilets jaunes qui bloquait notamment l’A.10 à Monnaie à la sortie de Tours, n’avait pas facilité la mobilisation. “Nous avons du venir en train ce qui n’était pas très pratique”, explique une Tourangelle. Après les manifestants du Blanc (Indre) qui avaient interpellé lundi la Secrétaire d’Etat Christelle Dubos, c’était au tour des blouses blanches (devenues bleues) de manifester leur mauvaise humeur à Orléans ce mardi.

Une délégation de trois représentantes des syndicats (dont une du SNIIL, Syndicat des infirmiers libéraux, et une du FNI), a été reçue par un membre du cabinet du préfet de région. Pour ce qui est des infirmières libérales, elles réclament notamment “l’évolution de la nomenclature avec la création de nouveaux actes comme le suivi post-chirurgie ambulatoire, l’observance thérapeutique et le bilan de soin infirmier.”. Dans le viseur des infirmiers, l’annonce dans le plawn santé du gouvernement de la création de 4 000 postes d’assistants médicaux, formés en un an, pour venir seconder les médecins libéraux en les déchargeant de tâches médicales simples, comme la prise de tension, et ainsi leur libérer du temps médical.

Comme les pharmaciens les infirmières réclament de pouvoir vacciner an autonomie et encore l’adaptation de la posologie des médicaments en cas de maladie chronique. Elles demandent aussi la création d’un “label” d’infirmières référentes comme il y a aujourd’hui les médecins référents.