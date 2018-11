Club Coup de pouce clé : un atout réussite pour les enfants d’Orléans

Florent Montillot, maire adjoint d’Orléans chargé de l’Education avait convié lundi à l’hôtel Groslot, enfants et parents des écoles des quartiers de l’Argonne et de St Marc pour une cérémonie « ludiquement » officielle, afin de lancer les Clubs Coup de pouce clé. Ce programme n’en est pas à son coup d’essai à Orléans puisque c’est la 12ème année consécutive que ces Clubs, proposés par l’association nationale du même nom, soutiennent les petits élèves des écoles primaires de la ville et entre autres celles de Nécotin, Gutenberg, Charles Péguy, Molière et Michel de la Fournière.

Noëlle Page, responsable du Service de réussite éducative de la mairie d’Orléans, explique l’objectif de ces Clubs qui, comme l’indique l’acronyme « CLÉ » (Club Lecture Ecriture), “visent à encourager et accompagner les élèves de CP dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture”. Elle insiste également sur “l’aide au regain de confiance en soi et d’estime de leur travail”, apportée au enfants dans le cadre des clubs, qui est l’objectif principal.

Les enfants qui bénéficient de ce coup de pouce sont choisis par leurs enseignants au bout de quelques semaines de classes, après la rentrée. Une maîtresse présente à la cérémonie de lundi explique, “le profil des enfants proposés aux clubs sont des élèves timides qui ont besoin de plus d’accompagnement”.

Une maman russe qui a appris le Français

En parallèle de l’aide apportée par les animateurs, l’engagement des familles dans les Clubs se traduit par une présence obligatoire des parents à trois séances avec leurs enfants. Cet investissement des parents a même permis à une maman d’origine russe d’apprendre le français grâce au Club et l’aide de son enfant, raconte Noëlle Page. Cet engagement témoigne du soutien et de l’enthousiasme des parents vis-à-vis de ce coup de pouce proposé à leurs enfants.

En pratique, Noëlle Page explique le déroulement de ces clubs qui ont lieu 4 fois par semaine après l’école pendant 1h30 et qui sont organisés autour d’activités langagières, des jeux de lectures et d’écritures ainsi qu’autour de la lecture d’une « belle histoire ».

Dans son intervention, Florent Montillot s’adresse aux enfants présents, principaux acteurs de la cérémonie, et entre deux remarques amusantes sur le goûter affirme que les clubs « ça sert à bien travailler à l’école ». Ainsi les jeux éducatifs divers et la lecture d’histoire répondent parfaitement à l’objectif éducatif d’apprendre en s’amusant tout en favorisant la stimulation et l’investissement des enfants.

Lire c’est « Voyager et apprendre »

Florent Montillot souligne ensuite l’importance de la lecture et décrit les livres comme le meilleur moyen de transport pour “voyager et apprendre”. C’est pourquoi il compte sur ces Clubs pour favoriser à la fois la réussite scolaire mais également la réussite dans la vie grâce à l’accompagnement personnalisé donné aux enfants présents au nombre de 5 par club.

Ensuite, viennent les remerciements de Florent Montillot, à Magali Maupas, représentante de l’éducation nationale et à Thierry Maubert, délégué du préfet d’Orléans qui se félicitent de la réussite d’un partenariat et de l’engagement de la mairie d’Orléans, de l’Éducation Nationale et de l’État, en symbiose avec l’association Coup de pouce clé.

La cérémonie s’est terminée par la signature d’un engagement officiel à la fois des enfants, des parents et de l’adjoint au maire. Cette manifestation témoigne que ces Clubs ont fait leur preuve au sein de la ville d’Orléans, mais aussi au niveau national puisque les « Coup de pouce clé » accompagnent plus de 10 000 enfants chaque année à travers la France.

– La prochaine cérémonie d’ouverture des “Clubs coup de pouce clé” pour les écoles du quartier de La Source aura lieu le 26 novembre dans les salons de l’Hôtel Groslot, place de l’Etape à Orléans.