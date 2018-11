L’épopée Mailfert célébrée à Orléans

L’événement orléanais est d’importance et prometteur de découvertes patrimoniales . La réédition du livre d’André Mailfert “: Au pays des antiquaires, confidences d’un « maquilleur » professionnel,” par Corsaire Éditions, sera enrichie les 7, 8 et 9 décembre, à la galerie orléanaise Le Garage, d’une exposition de documents sur les ateliers Mailfert et de décors et tableaux signés de Maurice Dubois, témoin et acteur de cette extraordinaire épopée.