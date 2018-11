Anne Perbal danse « Tillandsia » à Beaugency

Rare et beau solo de danse contemporaine en perspective, à l’invitation du service culturel de la cité balgentienne, au théâtre du Puits-Manu de Beaugency. En quatre tableaux successifs, Anne Perbal, chorégraphe et interprète, se glisse dans la peau de divers personnages. Vêtus de noir, de blanc, d’argent ou de rouge, ils expriment, chacun à sa manière, des émotions différentes, des personnalités particulières.

Il s’agit surtout ici d’un spectacle visuel de 45 minutes dont le régisseur est Emmanuel Delaire, d’une succession de formes et de couleurs mouvantes et ondulantes au rythme d’une musique électro, de matières changeantes et transformées par le souffle d’un ventilateur posé à même le sol. Une suite d’images étranges et poétiques qui provoquent et suscitent des émotions dans le regard et le cœur des spectateurs.

Anne Perbal intervient au Centre Chorégraphique National d’Orléans et en milieu scolaire. Elle propose diverses créations et spectacles de danse contemporaine et réalise des sculptures, statuettes en argile et bustes. La compagnie Les Yeux Grands Fermés, qui produit “Tillandsia”, est soutenue par la Région Centre et par la Ville d’Orléans dans le cadre de l’aide au projet, et par Micadanses dans le cadre d’un accompagnement spécifique.