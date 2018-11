US Orléans-PSG: on en saura plus vendredi

Pour ceux qui aurait passé ces dernières semaines sur la lune, rappelons que l’US Orléans, après sa qualification décrochée à Reims, recevra le Paris-Saint-Germain le 18 ou le 19 décembre, mardi ou mercredi, au stade de La Source en huitième de finale de la coupe de la Ligue. Au grand désespoir des candidats spectateurs et ils sont quelques bons milliers, le club orléanais n’a pas encore communiqué sur la façon dont les places seront vendues, ni à quel prix. Les abonnés seront-ils prioritaires? Rajoutera t-on une tribune pour essayer de satisfaire le plus grand nombre? On devrait en savoir plus vendredi. Une conférence de presse des dirigeants du club est en effet prévue ce jour-là.