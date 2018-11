La manifestation -contestée comme tous les ans- s’est traduite par un partenariat important en faveur de l’agriculture biologique.

Alternatifs contre tradis : la guerre des deux agricultures aura-t-elle lieu ? Une question désormais rituelle chaque année quand l’Open Agrifood ouvre ses portes en même temps que les partisans d’une « agriculture paysanne » s’invitent dans le débat pour proposer leur modèle alternatif.

Cinq ans déjà que Xavier Beulin, l’agro-industriel par ailleurs président de la FNSEA et Emmanuel Vasseneix, président de LSDH (Laiteries de Saint-Denis-de-L’Hôtel) ont créé ce forum, lieu de rencontres de toute la chaine alimentaire, du champ à l’assiette. Chaque année donc industriels, agriculteurs, transformateurs et distributeurs se retrouvent à Orléans pour inventer « l’alimentation de demain ». Depuis la disparition d’Emmanuel Beulin le forum affiche une gouvernance duale avec le céréalier Éric Thiroin et l’industriel Emmanuel Vasseneix. Chaque année ce forum réunit plusieurs centaines de participants, dont de nombreux étudiants, dans des conférences, ateliers, repas thématiques, présentations de startups ou débats. Cette année le thème fédérateur était celui des « excellences alimentaires » avec la mise en avant des plus belles initiatives du secteur, 200 recensées et finalement 18 retenues avant un palmarès dévoilé ce soir en clôture. Entre temps plusieurs dizaines de rencontres comme ce « débat citoyen » mercredi soir sur « Agriculture-alimentation, où va la France ? ». Une manifestation organisée selon Emmanuel Vasseneix « sans tabou ». C’est ainsi que l’on y parle des phytosanitaires, de la mortalité chez les abeilles, de la permaculture, de l’agriculture biologique.

En Afrique : faire des affaires avec de l’éthique !

Même s’il veut selon le mot d’Éric Thiroin « positiver » et « arrêter d’être dans le négatif » le forum, ne veut pas -ne veut plus- apparaître comme la vitrine de « l’agrobusiness », de la grande agriculture contre la petite paysannerie condamnée. Pas question de ne représenter que « la France agricole qui va bien bien » contre les « gilets jaunes » des campagnes et de la ruralité.

En introduction, l’Open Forum prend chaque année « un peu de hauteur » et jette un éclairage sur des questions internationales pour cette 5ème édition un focus sur l’Afrique. Loin des préjugés ou des images toutes faites, des acteurs de l’alimentation comme Farily Boly le riziculteur malien ou Awa Caba, la chef d’entreprise digitale sénégalaise sont venus évoquer « leur » Afrique, celle qui innove, qui investit, se modernise. Certes pour eux le développement de l’agriculture se heurte à des contraintes naturelles, aux questions de sécurité, de guerres ou de corruption, mais il n’y a pas d’issue sans une prise en charge par les Africains eux-mêmes. Pas d’issue non plus sans un « esprit entrepreneurial » et une « industrialisation de l’agriculture africaine », seuls capables d’assurer l’autosuffisance alimentaire. « On peut faire du business chez nous a prévenu Farily Boly, mais sans oublier l’éthique… ».

Engagement sonnant et trébuchant pour le lait bio

Depuis sa création l’Open Agrifood met sur pied des projets concrets. C’est ainsi qu’est né en 2018 en Picardie mais après quatre ans de germination « Compagnon », un projet de mise en relation de services entre particuliers et professionnels. De même c’est dans ce cadre qu’un engagement a été pris en faveur de l’agriculture bio. Pour cela quatre partenaires se sont engagés et ont signé un partenariat mercredi midi : LSDH, les éleveurs du bassin Centre (APLBC), Carrefour et sa Fondation ainsi que le WWF France. Ce projet vise à aider 66 producteurs de lait sur 16 départements au Centre et autour du Centre à se convertir au bio. Pour cela LSDH apportera 30 euros et Carrefour 20 euros par tonne de lait durant deux ans, le temps pour le producteur de passer au bio. Au-delà ces paysans toucheront durant trois ans un prix garanti de 460 euros la tonne (contre 300-320 euros pour du lait traditionnel). Pour LSDH qui traitera ce lait dans son usine de l’Indre, cette première phase permettra de traiter 10 millions de litres de lait bio par an, en plus des 70 millions de litres bio qu’elle conditionne déjà sur un total de production de 300 millions de litres. Par ailleurs, les camions de collecte de lait seront alimentés par bio méthane tandis que LSDH va prochainement mettre en circulation des briques de lait qui n’utiliseront plus l’aluminium non recyclable. Autant d’éléments qui, pour les quatre partenaires, fait de cette signature « un partenariat exemplaire et unique ».

« Une autre agriculture est possible »

Mais il en faut plus pour rassurer les opposants à cette agriculture industrielle qui tous les ans se retrouvent devant le théâtre pour manifester leur opposition et montrer « qu’une autre agriculture est possible ». Soutenus par une trentaine d’associations, les « alternatifs ont su mobiliser de nombreux acteurs, agriculteurs de la Confédération paysanne, chercheurs de l’Inra, humanitaires de Solidarité Paysans. Un premier festival avait été organisé à Chanteau début novembre. Hier ces opposants au « « green washing » qui délave les différentes composantes de l’Open Agri-food sont venus rappeler qu’il n’y avait « pas de transition écologique sans transition alimentaire ». Et pour mieux le démontrer ils ont offert sur le parvis du théâtre une présentation-dégustation des meilleurs produits bio du département. Une manifestation décalée et modeste mais bienvenue à l’heure du déjeuner !

J.-J.T.