Jeanne d’Arc 2019 à Orléans: appel à candidatures

On ignore encore si le pape François viendra célébrer le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc en mai 2020. On ne connait même pas encore l’invité des fêtes johanniques de 2019. En revanche, d’ores et déjà les jeunes filles qui souhaiteraient incarner Jeanne d’Arc en mai 2019 prochain, peuvent postuler.

L’appel à candidature a été lancé mercredi par Bénédicte Baranger, la présidente de l’association Orléans Jeanne d’Arc, qui depuis 2017 se fait « en toute transparence ». Autrement dit, ce ne sont plus seulement les lycées et leur administration qui sont en charge d’informer les jeunes filles et de recueillir les candidatures. Celles-ci passent aussi par internet (www.orleansjeannedarc.fr et par les réseaux sociaux). Il s’agit pour l’association et la ville d’Orléans de toucher un maximum de monde. Les critères de sélection sont eux toujours les mêmes. Pour postuler, il faut habituer depuis au moins dix ans à Orléans ou une commune limitrophe, être Française, être inscrite dans un lycée de l’Orléanais, être catholique et baptisée et faire preuve dans une association d’un engagement au service des autres. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin de l’année (31 décembre), les candidatures seront examinées par un jury de onze membres et le choix de la jeune fille sera annoncé le 28 janvier.