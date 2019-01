Emploi : retrouver confiance et estime de soi à travers un atelier théâtre à Beaugency

« Art’expérience » : la Compagnie Jeux de Vilains, le relais emploi de la Ville de Beaugency et Pôle emploi Orléans Ouest proposent de découvrir les bénéficiaires d’un accompagnement pas comme les autres lors d’une représentation suivie d’un temps d’échange, le mercredi 23 janvier à partir de 18h30 à l’Agora, à Beaugency.



Le Pôle solidarités de la ville de Beaugency et Pôle emploi ont mis en place des ateliers innovants à l’Agora : ce projet consiste à aider les bénéficiaires de cette action à retrouver confiance en eux ou à améliorer leur capacité d’expression à travers une approche théâtrale. Douze séances de 2 heures ont ainsi été proposées à un groupe d’une dizaine de personnes volontaires, aux profils variés, aux niveaux de formation ou de maîtrise de la langue française très divers.

« C’est une chance de pouvoir participer à cette aventure », lance Alexandra. Et Samira ajoute qu’il faut « encourager ce type de formations ». Après les quatre premières séances, Sandy témoigne que, déjà, « on me dit que je parle davantage». Pour Marina, l’intérêt est là : cela m’aide à «m’exprimer plus facilement ». Si l’un des participants explique qu’il est ici pour « chercher un emploi», un autre insiste sur l’idée de « gagner de la confiance ».

L’estime de soi et la confiance s’avèrent en effet indispensables pour relever le défi et se diriger, par exemple, vers des formations.