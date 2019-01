PLU Orléans, vous reprendrez bien un peu de débat !

Un Grand Débat peut en cacher un autre: à Orléans, la révision du PLU (plan local d’urbanisme) communal, avant l’élaboration d’un PLU à l’échelle de la métropole, donne lieu à une série de réunions consultatives avec les habitants tout ce mois de janvier avant une enquête publique sur ce plan qui conditionne de façon prégnante l’avenir et le développement de la ville.

Certes, le sujet est pour le moins technique,mais il n’est pas inintéressant de comprendre de visu comment par exemple la loi “ALUR” (Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové promulguée en mars 2014) a sensiblement modifié les règles de construction en remplaçant le calcul bien connu du COS (coefficient d’occupation des sols) par une notion de “gabarit”, qui laisse une liberté beaucoup plus large aux promoteurs dans leurs projets immobiliers (l’exemple récent de la Capitainerie pourrait en être l’illustration). Les règles établis dans le PLU tendent donc à harmoniser ce libéralisme avec les choix de développement de la ville, tant sur le plan architectural que sur la répartition et la croissance démographique. De plus, ce PLU s’intègre dans les autres plans et schémas de développement du territoire concernant aussi bien les déplacements que les espaces verts et jardins.

L’explication du zonage cartographique proposé par les experts de la ville durant cette conférence apporte les premiers éléments de réponses sur les choix urbanistiques de ce plan qui engage l’avenir pour dix à quinze ans, et si les questions du public sont parfois anecdotiques, le Forum Citoyen organisé par la ville au cinéma Pathè le 29 janvier prochain devrait permettre une meilleure prise en considération des attentes des habitants dont on peut espérer qu’elles soient entendues par les élus…

On vous donne la parole, prenez la !