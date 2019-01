Eric Normand, rédac chef de France Bleu Orléans, retourne à Reims: champagne!

Cinq ans qu’Eric Normand était à la tête de la rédaction de France Bleu Orléans. Un rédacteur en chef originaire de Reims, qu’il va retrouver dès ce lundi, comme simple rédacteur, à France Bleu Champagne, un choix dicté par des raisons familiales, ce qui est tout à son honneur. Rigoureux, professionnel, Eric Normand, qui était auparavant rédacteur en chef adjoint à Reims, avait su imposer à Orléans une indépendance éditoriale sans concession vis-à-vis des pouvoirs, quels qu’ils soient.

Alors c’est peu de dire qu’il avait aussi su souder autour de lui, de son adjoint François Guéroult, une équipe rédactionnelle, dévouée, compétente. Derrière ce “premier de cordée”, tout en modestie et en simplicité, à l’heure où il serait de bon ton de dénigrer le travail de la presse. D’ailleurs, devant toute la famille de France Bleu Orléans réunie vendredi autour d’un pot de départ (au champagne forcément!), Eric Normand a souligné que jamais il n’avait essuyé un refus en demandant à un journaliste de se mobiliser tard le soir, tôt le matin, ou de renoncer à un week-end de façon imprévue. A Reims, en pays de champagne, non plus Eric Normand risque ne ne pas coincer…la bulle. Bon vent Eric.

Ch.B