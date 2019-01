Les Soli du CDN d’Orléans: H2 Hébron, le drame se joue dans la rue

Sur le mode absurde ce pourrait être une vision à la Kafka, dans le registre dramatique un modèle d’apartheid territorial et ethnique. Mais dans la réalité c’est un drame, celui que vit au quotidien le peuple palestinien d’Hébron, mais ramené à un quartier H2, la zone occupée et administrée par Israël et même à une rue, Shuahada Street, artère centrale de la ville mais morte et fantôme.

Plus grande ville de Cisjordanie Hébron est une ville sainte pour les trois monothéismes de la région mais une ville partagée, occupée, en proie aux meurtres, à la répression. C’est cet univers fascinant mais angoissant que Winter Family et notamment Ruth Rosenthal a voulu restituer et reconstituer dans ce « solo » présenté dans le cadre des Soli du CDNO. L’enjeu n’aurait pu être que d’évoquer simplement le drame palestinien interdit de circuler dans sa rue, de conserver ses commerces, de vivre tout simplement. Mais Winter Family s’est engagée sur une autre voie, celle du théâtre documentaire où les Palestiniens, les Juifs, les militants, les habitants, les observateurs internationaux donnent leurs positions.

Pour bien montrer l’enjeu Ruth Rosenthal reconstruit patiemment sa rue, comme un puzzle en y réinstallant pièce après pièce les maquettes des bâtiments. On s’y voit à défaut de s’y mouvoir, on comprend, on se passionne pour ce théâtre d’opération miniature qui résume plus de 70 ans d’histoire locale. Sans être « objectif » (comment le pourrait-il ?) ce documentaire nous restitue des instants de vie de ces populations mêlées mais que plus rien ne rapproche, qui ne communiquent que par des pierres ou des crachats.

Hébron finalement c’est un monde réduit où l’histoire millénaire s’efface pour laisser libre cours aux conflits et aux passions, même les pires.

J.-J.T