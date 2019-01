Saint-Vincent tournante à Vézelay

Cette année, la Saint-Vincent tournante, célèbre fête viticole bourguignonne, aura lieu dans le village de Vézelay, célèbre dans le monde entier pour la basilique Sainte-Marie-Madeleine et la colline classées au patrimoine de l’humanité.

Fête viticole bourguignonne, la Saint-Vincent tournante a lieu chaque année le dernier week-end de janvier. Tournante, parce qu’elle change de village viticole chaque année. Cette tradition est née au Moyen Age avec les sociétés de secours mutuel de chaque village. C’était l’occasion de rendre grâce à saint Vincent, patron des vignerons, en promenant sa statue à travers le village décoré pour l’occasion et en ouvrant les caveaux pour offrir une dégustation de l’appellation concernée aux autres appellations invitées. Tombée en désuétude au début du XXe siècle, la Saint-Vincent tournante a été relancée en 1938 par la confrérie des chevaliers du Tastevin. Depuis cette époque, l’événement a pris de l’ampleur, ainsi en 2017, la Saint-Vincent de Mercurey a accueilli pas moins de 100 000 personnes.

Sur la colline éternelle

Cette année, la fête se déroulera à Vezelay, à l’invitation de la toute jeune appellation, puisque ce vin reconnu en 1996 Bourgogne-Vézelay est devenu une appellation à part entière en 2017.

Situé dans l’Yonne, le Vézelay est un vin blanc, cépage chardonnay, dont le vignoble s’étend sur les communes de Vézelay, Asquins, Saint-Père et Tharoiseau. En tout 256 hectares. Alors pendant deux jours, les 26 et 27 janvier, c’est tout un village qui va célébrer sa jeune appellation en organisant des animations (démonstration de métiers, théâtre de rue, fanfares…),des caveaux de dégustation, un défilé des confréries dans les vignes et la commune, des intronisations, une messe dans la basilique. Le samedi soir et le dimanche midi, un grand banquet gastronomique de 700 couverts sera mis en scène par de prestigieux chef comme Marc Meneau, de l’Espérance, Ryo Nagahama du Fil du Zinc de Chablis, Jean-Michel Lorain de la Côte Saint-Jacques et le chocolatier Olivier Vidal sous la baguette de Daniel Aublanc président de l’Amicale des cuisiniers de l’Yonne. Les réjouissances débuteront à 7h30 le samedi par le défilé des confréries dans les vignes.