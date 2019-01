Murray Head et Manu Lorcat en concert à La Ferté Saint-Aubin

Murray Head, ce sont évidemment les célèbres chansons «Say it ain’t so» et «One night in Bangkok», mais c’est aussi plus de vingt albums (Beetween us, Restless, My Back pages..) une dizaine de participations à des comédies musicales (JC Superstar, Chess) et des compositions de bandes originales de films («A gauche en sortant de l’ascenseur», «Pour 100 briques t’as plus rien»…).

Cet artiste accompli et talentueux viendra happer le public pendant 2h30 et le fera voyager dans son univers musical avec ses musiciens Phil Palmer (guitare), Geoffrey Richardson (multi instrumentiste), Jennifer Maidman (basse/clavier), Ally MacDougal (batterie), Harry Fausing Smith (multi instrumentiste), autant de musiciens musiciens qui ont collaboré entre autre avec Eric Clapton, Dire Straits, Tina Turner, Chris De Burgh, Renaud, Khaled, Boy Georges…

Ce bel événement musical organisé par On The Road Again, débutera avec Manu Lorcat qui viendra donner, en première partie, une forme acoustique aux extraits de son dernier album “Décollement de routine” sorti en mai dernier. Manu Lorcat est rocker, travaille également avec de grands noms tels Pierre Billon à l’écriture et des musiciens et arrangeurs collaborateurs de Miossec, Arthur H, Charlélie Couture ou encore Tété…

Voici, à n’en pas douter, une soirée musicale inédite de très haute volée en perspective.