Neige et verglas : le Loiret en vigilance orange

Compte tenu des informations diffusées par Météo-France, l’alerte de NIVEAU ORANGE est lancée pour le département du Loiret pour ce mardi 22 janvier, à compter de 5h du matin. Le phénomène annoncé est un épisode neigeux suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles.

Actuellement, le temps est encore sec et les températures observées sous-abris sont comprises entre -1 et +2 degrés. L’évolution prévue est une perturbation neigeuse, pouvant localement être précédée de petites pluies verglaçantes (risque faible), qui abordera la région Centre Val-de-Loire par l’ouest demain mardi à partir de 5/6 h du matin.

Cette perturbation neigeuse doit traverser la région en matinée, suivie d’averses neigeuses en fin de journée et soirée, le redoux est toutefois plus présent sur le sud-ouest et le caractère neigeux est plus marqué sur l’est, plus froid.

Cumuls prévus : de 1 cm à l’ouest à 5 cm, localement 6 cm sur l’est.

Suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de Météo-France (05 67 22 95 00) et en consultant un site météo